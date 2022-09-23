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美國僑學界社團聯席會、大費城僑學界華人社團聯席會議　歡送中國駐美大使館鍾瑞明總領事屆滿回國　歡迎祝迪總領事蒞臨費城指導

本報費城訊
總領事鐘瑞明（左5）、祝迪（右4）與費城僑學界秘書處工作人員合影，左5、6為林明華、張天晨
總領事鐘瑞明（左5）、祝迪（右4）與費城僑學界秘書處工作人員合影，左5、6為林明華、張天晨

本報費城

 

  9月15日，即將任滿回國的中國駐美大使館總領事鍾瑞明、新到任的總領事祝迪與使館僑務組組長連淑鈺一行三人，來到費城華埠，與大費城僑學界華人社團聯席會議（下簡稱僑學界）的僑胞代表共渡中秋佳節。

  在美國僑學界社團聯席會和費城僑學界共同舉辦的歡迎宴會上，美國僑學界社團聯席會秘書長林明華與費城僑學界秘書長張天晨代表僑胞致辭，感謝鍾瑞明在任期間對華人僑胞的關懷與幫助，祝願鐘總回國後更上一層樓，為中國的外交事業做出更多的貢獻。歡迎祝總的上任，希望經常來費城指導工作。

  鍾瑞明講述了從事僑務工作期間的難忘回憶，與費城僑胞結下的深厚友誼，贊揚費城是一個團結、奮進、有活力的僑社，一直以來愛國愛鄕，每當祖國有需要，費城僑胞都會走在前面，積極的站出來提供幫助與支持，实属難能可貴，令人敬佩。費城獨創的僑學界機制，值得美國各地僑團借鑒學習。祝迪表示，見到費城僑胞感到十分親切，日後會不斷加強使館服務僑胞的工作，促進中美友好。

  宴會播放了僑學界專門製作的視頻短片，呈現了鍾瑞明在紐約和華府任職期間，深入僑社參加活動與僑胞們互動的歷史畫面。賓州中國和平統一促進會會長王建明擔任欢迎會主持人，他表示，視頻內熟悉的面孔、真誠的笑容、熱情的握手，過去一幅幅感人的畫面喚起了許多人的美好回憶，為晚宴增添了熱鬧溫馨的氣氛。【圖文報導：彭林】

費城 華人 華埠

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