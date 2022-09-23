大費城僑學界慶祝中華人民共和國成立73週年升旗活動

鮮艷的五星紅旗在華埠上空冉冉升起，祝願祖國國泰民安，繁榮昌盛

本報費城 訊

在新中國成立73週年華誕到來之際，費城華埠 被鮮艷的五星紅旗裝點得喜氣洋洋。僑胞們用自己最真誠、最熾熱的情感向祖國深情告白。9月18日，為慶祝中華人 民共和國成立73週年，大費城僑學界華人社團聯席會議（下簡稱僑學界）在華埠牌坊舉行升旗儀式，中國駐紐約總領館參贊周國林、領事孫潛，各僑團、學生學者聯誼會，政府人員到場，與現場數百名華人華僑一起，祝福祖國生日快樂，中美友誼長存！

升旗儀式在華埠牌樓下舉行，上午10時許，COCO快樂軍樂隊姐妹們身著盛裝，敲響鑼鼓，為祖(籍)國生日獻禮。現場僑胞們充滿喜悅、自豪和激動的心情手揮著中美兩國國旗。在歡慶的舞獅舞龍中，僑學界秘書長張天晨宣佈升旗儀式開始。伴隨著兩國國歌，中美兩國國旗先後冉冉升起，鮮艷的五星紅旗在華埠牌樓下迎風飄揚。

周國林致辭讚揚費城僑胞真摯的愛國熱忱，新中國成立73年來，中國政府始終秉持為人民謀幸福、為中華民族謀復興、為世界謀大同的歷史使命。他肯定了華裔社區多年來對經濟發展，文化交流和兩國關係所作的貢獻，祝慶祝活動圓滿成功！

賓州州長、費城市長均發來賀信。僑界代表陳威致辭，希望兩國在經濟、教育、科技和文化等方面推動更多的合作。賓大中國學生會主席劉哲代表學界致辭，他說，作為留學生，應胸懷大志，不斷成長，團結同胞，為中國夢努力奮鬥。市議員斯奎拉（Mark Squilla）說到，華裔社區的奮鬥，中國城裡一系列的商業活動，促進了城市的繁榮，中美合作對雙方都十分重要，希望中美友誼長久發展。