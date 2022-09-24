$719,777入住新州頂級學區 Tenafly 資深房產經紀金小姐本週特別推薦
本報新澤西訊
本週擁有豐富地產交易經驗的金小姐（Lan“Corina”Kam）為您推薦Tenafly好房一處。新州頂級學區Tenafly位於新州北部，哈德遜河岸，跨越华盛顿桥,开车20分钟就可以抵达曼哈頓。
金小姐此次推薦的是兩家庭住宅中的右側家庭，共有4個大房間和3.5個浴室。全實木地板，大理石檯面，裝修保養極佳。可容納2台車的連體車庫。Tenafly周圍餐聽、商超、圖書館、醫療、教育機構林立。步行8分鐘就可抵達巴士站，來往紐約十分方便。好房不等人，趕快聯繫金小姐預約看房吧！
金小姐從事地產行業十餘年，專業知識和服務態度都得到廣大客戶的讚譽。多年來幫無數人圓了買房賣房的夢。金小姐專精新州北部Bergen、Hudson、Morris等好區房屋及法拍屋，為人誠信、負責、專業，精通國語、粵語、英語，可為您提供房屋買賣、估價、管理等“一條龍”服務，是您購置房產的得力幫手！電話：201-982-7900；電郵：[email protected]
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