紐約州微型和小型企業的利好消息　武佳會計師談紐約州全美首個種子基金資助專案申請

當新州 居民埋頭申請2019 地價稅削減福利 （2019 ANCHOR benefit）的時候，領邊的紐約州也傳來了政府發放資助金，造福紐約州居民的好消息！

紐約州在疫情 期間無疑是被衝擊最厲害的州。為支援紐約州微型和小型企業（包括營利性獨立藝術和文化組織）復工複產，9月13日紐約州州長Kathy Hochul宣佈9月14日起開放紐約州全美首個2億美金的種子基金資助專案的申請。資助的金額從5,000美元到25,000美元不等。符合條件的企業撥款金額基於2020年或2021年的企業納稅申報表：總收入在5,000美元至49,999.99美元之間的企業，每家企業可獲得5,000美元；總收入在50,000美元至99,999.99美元之間的企業，每家企業可獲得10,000美元; 總收入在10 萬美元至100萬美元之間的企業，可獲得總收入的10%的撥款，每家企業的最高補助金額為25,000美元。尚未提交聯邦納稅申報表的合格申請人，每家企業可獲得5,000美金。

申請的企業必須是2018年9月1日或之後在紐約州合法註冊成立的企業，並在提交申請前保持至少6個月以上的運營。申請人的總收入必須在5,000美元至 100萬美元之間，且有良好的納稅申報記錄。

申請的企業必須在 2022 年 9 月 30 日下 午 5:00 之前提交所有必要資訊。有興趣的企業應抓緊時間儘快申請。如果您有疑問，歡迎來電諮詢武會計師，電話號碼是848-200-7361。【文字提供：武佳會計師】