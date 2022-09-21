新州州長否決法拍改革 要求取消競價上限

新州州長墨菲有條件地否決了可幫助屋主保住房屋不被法拍的法案，退回州議會要求重審。(Getty Images)

新澤西州為全美房屋法拍率最高的州，但州長墨菲日前「有條件」否決了一項針對現行法拍進行改革的法案，他要求州議會重新修改法案中有關競標價格的上限。

該項法案為房屋面臨法拍的屋主提供優惠條件，只要屋主同意繼續居住七年，便允許他們或近親繳交3.5%首付金，而非現行規定必須繳納20%的首付，藉此讓原屋主保住房屋不被法拍，避免被投資 人收購後改整修出售牟利。

墨菲表示，他真心支持該法案的這一宗旨，但建議對法拍屋的拍賣價做出修改。

法案規定，法拍屋的最高競標價不得超過房屋拖欠房貸的50%，墨菲建議取消這一規定，也就是將來的買主不受限制地抬高競標價，但屋主或近親仍首先有機會以3.5%的首付買下。

墨菲說，法案限制競標價可能導致借貸銀行損失大部分房貸，包括當市場可讓銀行收回大部分、甚至全部投資的時候。他說，這樣的機制可能限制借貸人在新州 獲得信貸與房貸，從而對他們造成傷害，而借貸銀行在決定放貸時，也要考慮到潛在的風險損失。

銀行體系對州長的否決表示滿意，新州銀行家協會的艾佛索(Michael Affuso)說：「法案的最大問題是允許競標價不超過拖欠房貸的50%，可能會鼓勵詐欺和違約。」

住房維權組織和教會敦促墨菲簽署法案，認為有助於緩解貧富差距，增進非裔 的擁房率。他們強調說，一個家庭的財富可以代代相傳，房屋是家庭最重要的資產，失去後將使非裔與白人的財富差距進一步擴大。

新州住房與社區發展網路執行長柏格(Staci Berger)說：「我們對州長有條件地否決感到失望。」但他表示希望與法案主要提案人、民主黨州眾議員布里特妮·廷伯雷克(Britnee Timberlake)合作，以解決州長提出的疑慮，和不耽誤新州居民與社區保護自己的財產不被法拍並世代相傳。

墨菲提出的其他修改意見包括：允許更多的非營利組織參與法拍競標，目前的法案只允許存在三年的非營利組織競標；如果屋主的收入減少、搬到外州，或是一年內需在其他房屋至少居住六個月以照顧家庭成員，可不必滿足居住七年的要求，而目前的法案規定只有死亡、殘障、離異、服兵役和法拍，才可不必滿足居住年限的規定。