盜竊紐約名表珠寶慣犯 判囚19年

紐約市31歲男子里維拉在紐新都會區與其他犯罪集團同夥犯下數起搶劫案、盜走昂貴名表，被判至少19年監禁。(Getty Images)

紐約市 布魯克林31歲男子里維拉(Victor Rivera)在紐約市、新澤西州 與其他犯罪集團同夥犯下數起搶劫案、盜走數支昂貴名表，被判處19年以上有期徒刑。

紐約南區聯邦檢察官辦公室聲明指出，里維拉還必須償還138萬800元，另外被沒收資產138萬800元。

他因在新州霍博肯(Hoboken)、安歌塢崖(Englewood Cliffs)犯下的兩起搶案被指控。

根據法庭文件內容，2020年7月6日里維拉與一名同夥搶劫霍博肯一珠寶店，竊走一支價值8萬1000元以上的Richard Mille腕表和其他珠寶。

相隔不到一個月，8月2日他又與另一人在安歌塢崖持槍威脅奪取一支價值超過25萬的Richard Mille腕表。

當局表示，2019年10月至2020年11月期間，里維拉大多在紐約市的珠寶店行竊，偷走Richard Mille、勞力士(Rolex)、愛彼(Audemars Piguet)、百達翡麗(Patek Philippe)等貴重名表，其中一起搶劫案中，他在一名受害者家門前對人開槍。

里維拉竊取的物品中，價值最高的是超過50萬元的Richard Mille腕表，2020年1月在皇后區 的雷哥公園(Rego Park)搶劫而來。

里維拉某些搶劫案的共犯亞羅哈(Johan Araujo)正在等待判刑，其餘犯罪同夥姓名未公布。

里維拉服刑完畢出獄後，面臨三年監管。