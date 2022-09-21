我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

教育部長巴士之旅 末站訪肯登高中

記者顏伶如／綜合報導
教育部長卡多納訪問多州的巴士之旅抵達最後一站，訪問新澤西州的肯登高中。(美聯社)
教育部長卡多納訪問多州的巴士之旅抵達最後一站，訪問新澤西州的肯登高中。(美聯社)

為迎接新學期到來，教育部長卡多納(Miguel Cardona)展開的巴士之旅上周末抵達最後一站：新澤西州的肯登高中(Camden High School))。卡多納參訪剛完成整修的肯登高中，致詞時提到教育機關應該協助學生彌補疫情期間遠距上課導致的學業落後與社交疏離。

卡多納說：「過去這兩年，孩子們真是辛苦了。」卡多納在美國國義工團(AmeriCorps)主席史密斯(Michael D. Smith)陪同下參訪肯登高中，在演說中介紹了課外輔導計畫。

上周稍早，卡多納的巴士之旅還訪問了田納西、北卡羅來納、維吉尼亞、西維吉尼亞以及賓州。

卡多納在肯登高中演說裡，說明了最新成立的「學生成功全國夥伴」(National Partnership for Student Success)計畫，目標是在全美各地招聘25萬名家教與導師，為學生提供課後輔導。肯登高中的合作對象為教育輔導機構12+，為高中學生提供申請大學及就業諮詢。

教育部次長辛蒂•馬登(Cindy Marten)、民主黨籍新澤西州聯邦眾議員諾可羅斯(Donald Norcross)、新州代理教育廳長艾倫-麥克米蘭(Angelica Allen-McMillan)、肯登市學區總監麥克康布斯(Katrina T. McCombs)等，也都參加了卡多納在肯登高中的訪問。

卡多納等一行人參觀了討論生涯規畫的課程，聆聽學生珊妮亞•艾蒙德森(Shania Edmondson)闡述希望投身軍旅的個人簡報。她提到對美國大學院校軍事訓練計畫「預備軍官訓練團」(Reserve Officers' Training Corps，ROTC)以及學費補助計畫有興趣，並說「這個經歷可以教你如何成為一名更好的公民」。

卡多納接受媒體訪問時說，很喜歡參觀高中校園，非常樂見學校與其他教育組織建立夥伴關係。他說，希望讓學生明確知道接下來的生涯發展有哪些選項。

教育部 新澤西州 維吉尼亞

上一則

48名無證客送麻州葡萄園 德州查佛州長是否涉「誘拐」

下一則

哈里斯縣選務辦公室 選舉演練

延伸閱讀

灣區馬連機場接駁車 否認運送無證移民

灣區馬連機場接駁車 否認運送無證移民
全美2022年藍絲帶獎 洛杉磯縣10校上榜

全美2022年藍絲帶獎 洛杉磯縣10校上榜
貴州27死車禍 同批隔離者：連接收地都沒 比想像中還扯

貴州27死車禍 同批隔離者：連接收地都沒 比想像中還扯
坐上開往隔離死亡大巴…貴州翻車27死 清零重於人命？

坐上開往隔離死亡大巴…貴州翻車27死 清零重於人命？
貴州隔離巴士翻覆 3名幹部遭停職

貴州隔離巴士翻覆 3名幹部遭停職
「送到想去城市」 民主黨市長也送走無證客 挨轟偽善

「送到想去城市」 民主黨市長也送走無證客 挨轟偽善

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55
全美十個最不適合退休的地方，德州盧柏克上榜。(Lubbock臉書)

理財網站評比 10地不適合退休 德州盧柏克上榜

2022-09-14 12:07
搭帳棚或開露營車露營是享受大自然的不錯選擇。(記者陳曼玲／攝影)

首次野營就上手 專家教入門攻略

2022-09-17 02:13

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默