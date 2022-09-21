教育部長巴士之旅 末站訪肯登高中

教育部長卡多納訪問多州的巴士之旅抵達最後一站，訪問新澤西州的肯登高中。(美聯社)

為迎接新學期到來，教育部 長卡多納(Miguel Cardona)展開的巴士之旅上周末抵達最後一站：新澤西州 的肯登高中(Camden High School))。卡多納參訪剛完成整修的肯登高中，致詞時提到教育機關應該協助學生彌補疫情期間遠距上課導致的學業落後與社交疏離。

卡多納說：「過去這兩年，孩子們真是辛苦了。」卡多納在美國國義工團(AmeriCorps)主席史密斯(Michael D. Smith)陪同下參訪肯登高中，在演說中介紹了課外輔導計畫。

上周稍早，卡多納的巴士之旅還訪問了田納西、北卡羅來納、維吉尼亞 、西維吉尼亞以及賓州。

卡多納在肯登高中演說裡，說明了最新成立的「學生成功全國夥伴」(National Partnership for Student Success)計畫，目標是在全美各地招聘25萬名家教與導師，為學生提供課後輔導。肯登高中的合作對象為教育輔導機構12+，為高中學生提供申請大學及就業諮詢。

教育部次長辛蒂•馬登(Cindy Marten)、民主黨籍新澤西州聯邦眾議員諾可羅斯(Donald Norcross)、新州代理教育廳長艾倫-麥克米蘭(Angelica Allen-McMillan)、肯登市學區總監麥克康布斯(Katrina T. McCombs)等，也都參加了卡多納在肯登高中的訪問。

卡多納等一行人參觀了討論生涯規畫的課程，聆聽學生珊妮亞•艾蒙德森(Shania Edmondson)闡述希望投身軍旅的個人簡報。她提到對美國大學院校軍事訓練計畫「預備軍官訓練團」(Reserve Officers' Training Corps，ROTC)以及學費補助計畫有興趣，並說「這個經歷可以教你如何成為一名更好的公民」。

卡多納接受媒體訪問時說，很喜歡參觀高中校園，非常樂見學校與其他教育組織建立夥伴關係。他說，希望讓學生明確知道接下來的生涯發展有哪些選項。