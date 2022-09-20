新州僑民慶雙十 10/2升旗典禮登場

新州雙十慶典籌備委員會召開籌備會議，邀請民眾參加10月2日上午10時在新州Whippany的樺木莊園(Birchwood Manor)舉行的國慶升旗典禮暨慶祝大會。(圖：雙十慶祝籌備會提供)

新州 雙十慶典籌備委員會日前在Morris County Library召開籌備會議，30名籌備委員與團隊出席，會中分配典禮工作項目並宣布紐約華埠 與皇后區慶祝活動。

今年國慶升旗典禮將於10月2日(周日)上午10時在新州Whippany的樺木莊園(Birchwood Manor)舉行，由新州北部美華聯誼會主辦，節目包括舞龍、舞獅、空小旗隊、擂鼓隊、民俗舞蹈、FASCA三太子表演等。

會議由中華民國僑務委員會僑務諮詢委員戴松昌和籌備會主委孫影真主持，駐紐約台北經濟文化辦事處公使陳珮瑩、領務組副組長游智雅、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐均參加。

今年升旗典禮由新州北部美華聯誼會、新澤西 中文學校協會、中美文化協會、新澤西台灣同鄉聯誼會、紐澤西榮光聯誼會、文創交流促進會、美國台灣文化協會、大紐約區主流教師協會、大紐約區成功大學校友會、新州FASCA青少年文化大使協會、華音青少年合唱團等16僑團、多所中文學校，以及四所台灣華語文學習中心協力籌備。

陳珮瑩致詞表示，新澤西僑學界舉辦的活動都非常熱鬧成功，祝福籌備委員會籌劃順利，期待今年雙十國慶升旗典禮及慶祝大會。

出席籌備委員包括戴松昌、孫影真、江海寧、謝嘉文、李僑韋、李珠瑛、王友蘭、劉超琦、張淑娟、張淵源、林馨文、鍾明昌、歐瑪莉、楊金洲、羅俊鉞、孫靄如、李鎮宇及團隊隊員。

陳永豐也邀請僑民參加10月8日(周六)上午在法拉盛20小學PS20 舉行的纽約皇后區升旗典禮，以及10月10日下午4時30分在紐約華埠舉行的慶祝雙十遊行。