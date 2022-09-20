保費提高 逾1.2萬新州人 退保聯邦水災險

新的聯邦計畫提高保險費後，新澤西州逾1萬2000名投保人退出水災保險。圖為去年9月颶風艾妲襲擊新州，紐瓦克市街道汪洋一片。(Getty Images)

聯邦統計數據顯示，新的聯邦計畫提高保險 費後，新澤西州逾1萬2000名投保人退出水災保險。

新州 投保聯邦水災保險的戶數從2021年9月的21萬173減至2022年6月的19萬3173，下滑6%；聯邦急難管理局(FEMA)的「風險費率2.0」(Risk Rating 2.0)在2021年9月還未上路。

民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)指出：「現在很明顯風險費率2.0只是讓情況更糟。」他試圖延遲費率調漲但並未成功，「未來幾年預計風暴將更頻繁更強烈，而更多未受保的房屋將是全國勞工與中產階級家庭財務災難的源頭。」

「風險費率2.0」提高近八成新州屋主的聯邦水災保險費率，另外21%屋主則支付較少保費 ；新的保費以幾項類別為根據，包括房屋價值、水災發生頻率、侵蝕程度、與水的距離和重建費用。

FEMA去年10月表示，新州將近三分之二(64%)的房產所有人每年的保費調漲不超過120元，5%的所有人每年將額外支付240元或更高的價格。

FEMA的保險專門機構FIMA副局長傑克森(Jeff Jackson)指出：「投保人退保的影響因素很多，包含疫情的經濟衝擊、房市、負擔能力、或者改向私營市場購買水災保險。」

丕優慈善信託基金(Pew Charitable Trusts)洪災因應項目總監蘿拉‧萊特巴迪(Laura Lightbody)指出，即使沒有公布新費率，水災保險費率也會上漲，就像一般屋主與汽車保險會定期增加一樣。