海平面升高 38年後恐淹沒新州53平方哩土地

研究發現，新澤西海岸2050年時約有53平方哩的沿海土地會在漲潮時被海水淹沒，這些危險地區現有約6125棟建築物，屆時可能都被海水吞噬。(Getty Images)

針對氣候變遷造成海平面上升的最新研究發現，新澤西海岸到2050年時約有53平方哩的沿海土地會在漲潮時被海水淹沒，危險地區現有約6125棟建築物，屆時可能都變得無法居住。

非營利組織「氣候中心」(Climate Central)氣象學家拜恩(Don Bain)說：「新澤西海岸的潮汐線正在往內陸移動，會漸漸地侵蝕海岸線及岸邊建築物；再加上地質影響，新澤西的陸塊正緩慢下沉，陸地下降與水位抬升加劇了洪水 對沿海地區的威脅。」

除了救災以外，州政府將來可能不得不被迫放棄沿岸地區，投入資金拆除潮間帶的建築物、地下管線系統、移除存放該區可能的有毒物質等，同時整個州的排水系統可能也要全面重新規劃，導致海平面上升造成的後果由全體納稅人承擔。

此外，原本可靠這些土地徵收的土地稅也會銳減；氣候中心的研究顯示，2050年時新州 17個郡的4萬4785塊土地會低於海平面，約占新州總面積的1%，使新州每年稅收減少60億元。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)8月的一份報告與氣候中心的結論相似，指出新英格蘭海岸線是全美受海平面上升影響最嚴重的地區，現在東北部發生沒有風暴仍漲潮的「晴天洪水」的機率比2000年高兩倍；因此拜恩警告：「我們以前認知的『洪水』是會消退的，但在海平面升高的狀況下，『洪水』一旦入侵，可能就直接變成海洋的一部份了。」

氣候中心指出，如果把研究範圍擴及全國，新澤西州 還不算損失最嚴重；2050年時南部的路易斯安納、佛羅里達、北卡羅來納與德州等四個州被海水淹沒的土地面積將達380萬畝；緊接著才是維吉尼亞、新州與紐約。