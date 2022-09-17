新州警局改革 推內部調查透明化

去年新澤西州各執法單位因接到投訴而進行超過1萬2700件內部調查，涉及逾9000名執法人員，55%的投訴來自民眾。(Getty Images)

警局如何應對民怨，如何進行內部人事管理等，常常是很不透明的訊息；不過新澤西州 警局開始改革，試圖讓相關資訊更加透明化，讓新州 各地執法單位面臨的投訴，或是內部調查等各種狀況攤在陽光下，作為警務政策的重要輔助。

新澤西州媒體Nj.com報導，警務改革提倡者時常批評新州警局並未認真看到民眾投訴，警察工會則主張，投訴常常是犯罪者等的報復行為；有鑑於此，發布統計數字，旨在讓投訴狀況「具體化」，在維護執法人員尊嚴之餘落實問責。

發布的數據顯示，去年新澤西州各執法單位收到投訴而進行超過1萬2700件內部調查，涉及逾9000名執法人員；這些投訴中，55%來自一般民眾；投訴內容中，58%指控執法人員執行公務時違反規定，16%則涉及到個人行為不檢等；全新州約有3萬名執法人員。

涉及重大行為不檢的比率甚小，包括犯罪行為的7.8%，過度使用武力的6.7%，不當逮捕的2.3%，不當搜索的1.3%，另有1.4%的投訴為指控家暴。

所有投訴中，只有10.5%持續得到受理，32%認定指控站不住腳而不會有懲處，其他則是如證據不足、時效已過等內容而難有後續進展。

非裔 的前執法人員羅伊斯特(Brian Royster)曾經是揭發新澤西州警局內部種族主義的吹哨人，羅伊斯特說，內部調查有時會「武器化」，他可以用任何細節來反駁你，也可能用任何細節來針對你。

而新發布的數據證實，新澤西州少數族裔執法人員確實遭到不成比例的「對待」，例如30%的投訴針對非裔，但是非裔只占新州全體執法人員的9.5%，針對西語裔的投訴亦達30%，而西語裔在全體執法人員中只占17.6%。

這些數據無法識別出個別執法人員，新澤西州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)7日表示，新的資訊揭露旨在落實對執法人員問責，讓社區鄰里的安全能夠更有保障。