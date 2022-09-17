新州羅文大學宿舍 出現種族歧視塗鴉

新澤西州羅文大學女生宿舍的門上，日前出現針對一名非裔女學生的種族歧視塗鴉。(取材自臉書)

新澤西州 羅文大學(Rowan University)女生宿舍的門上日前晚間出現針對一名非裔 女學生的種族歧視 塗鴉。

受害女學生的姐姐表示，妹妹10日晚間回到Holly Pointe Commons宿舍時發現宿舍門上被不明人士塗鴉，她隔天下午通報校警。

校方表示，已著手調查這起事件，將懲處涉案人員並訴諸法律行動。

羅文大學校長豪斯曼德(Ali A. Houshmand)在聲明中表示，「校園裡發生醜陋的種族歧視行為令人不安，且與校方追求的一切理念背道而馳，絕不容忍。」

受害女學生的姐姐表示，事發當晚，妹妹在走廊盡頭與朋友聊天，而她是Holly Pointe宿舍該樓層唯一的非裔人士。

事發宿舍是羅文大學最大的學生宿舍，共住了1400名學生，大多為大一新生。

校方發言人表示，受害女學生目前還住在宿舍裡。

受害女學生的姐姐批評校方動作緩慢，「校方人員表示，塗鴉的人不是學生，且只禁一人入校，他們未詢問那天外來訪客探視的人， 但學校住宿規定，住宿者必須對其訪客的行為負責」 。

豪斯曼德鼓勵學生，若目睹或聽聞種族歧視行為，應勇於舉報。

豪斯曼德說：「羅文大學絕不容忍歧視或騷擾，無論是書面還是口頭；措辭很重要，可以變成一種武器，進而恐嚇或造成傷害。我們必須堅決反對不尊重和歧視性的行為。」