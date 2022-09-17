非法沒收小費 賓州餐館老闆父子判賠130萬

聯邦法官下令，賓州經營「帝國餐館」的父子檔須支付130萬元給其員工，當作非法拿走員工小費的賠償與拖欠薪資。( 取材自臉書)

賓州 德拉瓦郡(Delaware County)官員宣布，聯邦法官下令該郡經營一家餐館的父子須支付130萬元給員工，當作非法拿走員工小費的賠償與補償拖欠薪資。

蘭斯當(Lansdowne)「帝國餐館」(Empire Diner)的老闆伊桑‧古奈丁(Ihsan Gunaydin)和兒子、店經理恩金‧古奈丁(Engin Gunaydin)歷經近四年的訴訟，8月又參加五天審理後，聯邦地區法官羅布雷諾(Eduardo Robreno)作出此裁決。

聯邦檢察官 表示，古奈丁支付員工2.83元的時薪，遠低於基本時薪，若再算上服務生收到的小費就還不錯；但是根據法庭文件，帝國餐館管理層每周都會取走10%至15%小費，以支薪給廚房員工和餐後整理桌面的服務人員。

檢察官表示，員工一周工時超過40個小時，餐廳管理層也未支付加班費；聯邦勞工部 的調查人員到店詢問時，管理人員還指示部分員工謊報其工時。

恩金‧古奈丁和他的律師貝爾(James Bell)均未對此回應。

郡勞工局官員潔西卡‧羅曼(Jessica Looman)表示，餐飲服務業員工仰賴這些辛苦賺來的小費，才能維持收支平衡，若餐廳雇主瓜分部分小費，此舉不僅違反聯邦勞工法，還會傷害勞工與其家屬。

該和解內容適用於107名帝國餐館現職與離職的服務生和餐廳員工；該餐廳鄰近賓州西南方，常有地方政治人物造訪。

古奈丁律師貝爾在法庭文件中寫道，服務生收下小費後，薪水已遠高於基本時薪，他否認有任何不法之事，他說員工經常未精確記錄小費金額，老闆只好自行猜測；貝爾還說多數員工是「問題員工」，而且該餐館聘用的會計和兩家編製薪資單的公司從未說過其薪資支付方式違法。

檢察官駁斥該說法，並稱謹慎的人不會允許偷走小費，捏造假的薪資表紀錄。