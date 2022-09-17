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多元化消失 新州大西洋城賭場主管全白男

編譯柯立偉／綜合報導
大西洋城「好世界」賭場前副總裁賈桂琳‧格雷斯7月底離任，使大西洋城九家賭場的負責人沒有女性或非裔。(美聯社)
大西洋城「好世界」賭場前副總裁賈桂琳‧格雷斯7月底離任，使大西洋城九家賭場的負責人沒有女性或非裔。(美聯社)

新澤西州大西洋城(Atlantic City)由凱薩娛樂公司(Caesars Entertainment)持有的「好世界豪華大賭場」(Tropicana)前副總裁賈桂琳‧格雷斯(Jacqueline Grace)7月底離任，使大西洋城九家賭場的負責人無一為女性或非裔，相較於兩年前的「多元領導」，現在的大西洋城賭場高管可謂「白男化」。

2020年9月，大西洋城九座賭場中有四家由女性領導，其中兩人是非裔，與現在的族裔或性別多元性大不同；除了「好世界」的格雷斯離職後赴紐約擔任物業公司「Beam Living 」執行長外，還包含「百佳塔賭場」(Borgata)的非裔女執行長梅洛尼‧強生(Melonie Johnson)，她離職後回之前工作、位於華府的賭場。

海洋賭場(Ocean Casino Resort)的泰瑞．格萊博基(Terry Glebocki)則於去年10月底離職，賭場並未透露她的離職原因；百利賭場公司(Bally's)的凱瑞‧霍爾(Karie Hall)則是因為公司經營權更替而離任。

美國博彩業協會(American Gaming Association)並未追蹤各賭場高級主管的性別或族裔背景，不過許多賭場都表示，就他們的觀察，女性的比例確實明顯較低，可能只有10%。

格雷斯擔任「好世界」執行長前，在賭場經營方面已有超過20年的資深經歷，曾任凱薩娛樂公司總公司副總經理，後升任副執行長；格雷斯說：「很榮幸有機會從事我喜歡從事的事，為一群了不起的人、了不起的居民及了不起的社區服務。」

格雷斯離職後，由也在凱薩娛樂公司服務超過20年的朱塔(Joe Giunta)擔任執行長，他同時也是凱薩娛樂公司旗下另一座賭場「哈瑞」(Harrah's)的副總裁。

非裔 新澤西州 華府

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