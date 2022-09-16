新州「禁塑令」反致環保袋用量增 州府考慮修法允用紙袋

自從新澤西州全面禁用一次性提袋後，由於商家提供可重複使用的袋子，使許多民眾家中囤積愈來愈多提袋。(Getty Images)

自從新澤西州 全面禁用一次性提袋，包括塑膠袋和紙袋後，由於商家提供可重複使用的購物袋，使許多民眾家中囤積的提袋愈來愈多；州府已考慮修法，允許商家使用紙袋，減少民眾累積的提袋量，也達成環境保育的目標。

原則上這種可重複使用的購物袋應該是要花錢買的，但許多線上商家會預設買家需要購物袋，因此除非在結帳時把購物袋的選項刪掉，否則貨物送上門都會附贈一個提袋；雖然是商家主動附贈，買家不需掏錢，但購買的物品一多，隨物附贈的提袋也就愈來愈多。

當初禁用一次性提袋的法案發起人之一、民主黨 籍州議員史密斯(Bob Smith)說：「我明白也認同民眾家裡購物袋愈來愈多是個需要解決的問題；我們的初步想法是允許商家可以用紙箱或紙袋配送，不論新的或舊的都可以，不僅可以降低商家成本，消費者也更容易處理，只是要這麼做的話就必須先修法，我們正在試著找出解方，不要讓民眾的家裡堆滿可能不會再用到的購物袋。」

在修法以前，類似的問題可能會持續出現，有些覺得家裡堆太多購物袋很煩的民眾索性直接拿去扔掉，因為通常提袋的材質都是可回收的，但官員呼籲不能直接把提袋丟到路邊的公共垃圾桶；新州 清潔社區委員會主任喬安‧格曼登(JoAnn Gemenden)說：「即便袋子的材質可回收，垃圾處理場的材料回收設施也沒辦法分辨，而且提袋的把手還可能堵塞垃圾分揀機。」

斯托克頓大學(Stockton University)環境學助理教授瑪莉塔‧亞勒貴(Maritza Jaugerui)說：「若家裡有太多用不到的購物袋，可以先考慮一下把袋子分門別類，哪些可以帶去超市當購物袋、哪些可以拿去洗衣店當洗衣袋等」；真的用不到的話，也可以考慮把袋子捐贈給當地的食物銀行或食品儲藏室。