新州汽油稅 10月起每加侖再降1分

新州汽油稅從10月1日起每加侖將減一分，降幅約2%，這也是新州連續第二年為汽油減稅。(美聯社)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)日前宣布，新州 汽油稅(gas tax)從10月1日起每加侖將減一分，降幅約2%，這也是新州連續第二年為汽油減稅。

新州汽油稅涵蓋「行車燃料稅」(motor fuels tax)和「石化產品總徵收稅」(PPGR)兩種稅，從10月1日起每加侖徵稅將從42.4分降至41.4分。

新州2021年10月為汽油稅每加侖減少逾八分後，今年連續第二年再為汽油稅減稅；新州財政廳長伊莉莎白·莫遊(Elizabeth Maher Muoio)解釋，減稅是因為燃料消費已超過預期。

新州年度調整汽油稅是源於2016年的一條新州法律；根據新州前州長克利斯蒂(Chris Christie)當年頒布的法律，新州連續八年、每年需要20億元的穩定財源以供興建橋墩與道路等基礎建設之用，若稅收未達設定，每年得調整燃料稅。

財政廳長和立法官員評估稅收並調整稅率，以達到每年的財稅目標；新州汽油稅去年調降8.3分，2020年調升9.3分，2019年持平不變，2018年則調漲四分。

民主黨州長墨菲2018年上任，2021年以小於預期的驚險差距，成功連任。美國近月通膨高漲，但隨著每加侖油價 趨緩，新州也跟著調降汽油稅。

根據美國汽車協會(AAA)，8月初平均油價跌至每加侖3.99元，不僅比6月高峰減少20%，也是自3月初以來首次跌破每加侖4元。