「 打擊犯罪不力」 新州帕特森市長 開除該市警局長

新澤西州帕特森市市長謝格(左)13日開除警察局長拜柯拉(右)，因他打擊犯罪不力，暴力犯罪率飆升，且出席相關會議時打瞌睡。(取材自臉書)

新澤西州 帕特森市(Paterson)市長謝格(Andre Sayegh)13日開除警察 局長拜柯拉(Ibrahim "Mike" Baycora)，指拜柯拉過去30個月任期期間打擊犯罪不力，暴力犯罪率飆升，而拜柯拉出席市議會針對此議題召開的會議時卻打瞌睡。

謝格表示，市府曾祭出優退條款讓拜柯拉優雅卸任，但遭到拒絕。 他說：「帕特森不僅需要一位清醒上班的警局長，還要一位積極打擊犯罪的警局長。」

他形容拜柯拉的工作表現「比失望還糟，簡直可悲」。

謝格表示，拜柯拉就任以來，帕特森發生75宗謀殺案，2020年和2021年都締造單年犯罪數量新高紀錄，但警局長不在乎且在開會時打盹。

謝格表示，關於拜柯拉的退休 協商持續數個月，但他最近拒絕再談，並在9日對市府提出訴訟。

對於拜柯拉對簿公堂，謝格說市府早已料到會有這種情況發生，指拜柯拉貪婪且愛錢。

拜柯拉的律師克萊因費爾特(Adam Kleinfeldt)表示，這場訴訟主要是因為作為報復手段的違法解雇。

謝格已任命帕特森副警局長里貝羅(Engelbert Ribeiro)擔任代理警長，里貝羅具有行政經驗，接掌職務以來已革新90多項政策，包括聘請私人顧問檢查審計項目。

帕特森官員表示，帕特森市的警力過去兩年來銳減，因為該市警局新進人員跟不上退休和內部貪腐的速度，導致警力不足。

謝格表示，目前該市只有約400名警察，低於組織規畫應有的439人。

今年4月，帕特森有三名員警離職加入北阿靈頓(North Arlington)警隊，拜柯拉竟然出席這三位前部屬的新職宣誓儀式。

謝格說：「我們流失警察，警局長做了什麼？他沒有出席公聽會要求更多人手，而是參加了三位離職員警轉任北阿靈頓警隊的宣誓就職儀式」