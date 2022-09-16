「蓄意忽略」彈劾傳票？ 費城檢察官遭控蔑視賓州議會

賓州眾議會通過費城地方檢察官克拉斯納違抗眾議會委員會的傳票是藐視議會。(取材自推特)

賓州眾議會日前投票 ，通過費城 地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)藐視議會的議案；克拉斯納被控違抗眾議會委員會的傳票，該委員會旨在尋找彈劾克拉斯納的理由。

賓州眾議會13日以162票對38票通過這項提案，包括十名費城的民主黨 州眾議員也贊成，譴責費城最高檢察官克拉斯納藐視議會，這是極其罕見的行動。

州眾議員羅倫斯(John Lawrence，共和黨)擔任調查克拉斯納的委員會主席，他指克拉斯納「蓄意忽略」傳票，並視之為「沒有價值的紙張」，並稱表決蔑視議會案「是有關伸張議會的權力」。

儘管後續執法行動仍須眾議會再次投票，克拉斯納的發言人潔西卡‧布蘭德(Jessica Brand)立刻譴責議會的行為不當、倉促且「不民主」。

布蘭德說：「這是另一宗誤導且明顯攻擊美國民主與法治的行為。」

這場投票在賓州哈里斯堡(Harrisburg)共和黨議員高調批評克拉斯納並策動彈劾行動後舉行，民主黨的克拉斯納就任後積極推動該市的司法改革，導致槍枝暴力危機。

對於共和黨議員的指控，克拉斯納一概否認並為檢察官辦公室辯護。

這起爭議在距離11月期中選舉不到60天之際發生，許多費城的民主黨議員表示，他們投票支持譴責克拉斯納藐視議會，是基於更廣泛的調查事項。

州眾議員瑪莉‧艾薩克森(Mary Isaacson，民主黨)說：「對於『克拉斯納是否遵守傳票，以及他是否藐視議會』這個問題的答案追根究柢是沒有錯的。」