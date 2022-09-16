「蓄意忽略」彈劾傳票？ 費城檢察官遭控蔑視賓州議會
賓州眾議會日前投票，通過費城地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)藐視議會的議案；克拉斯納被控違抗眾議會委員會的傳票，該委員會旨在尋找彈劾克拉斯納的理由。
賓州眾議會13日以162票對38票通過這項提案，包括十名費城的民主黨州眾議員也贊成，譴責費城最高檢察官克拉斯納藐視議會，這是極其罕見的行動。
州眾議員羅倫斯(John Lawrence，共和黨)擔任調查克拉斯納的委員會主席，他指克拉斯納「蓄意忽略」傳票，並視之為「沒有價值的紙張」，並稱表決蔑視議會案「是有關伸張議會的權力」。
儘管後續執法行動仍須眾議會再次投票，克拉斯納的發言人潔西卡‧布蘭德(Jessica Brand)立刻譴責議會的行為不當、倉促且「不民主」。
布蘭德說：「這是另一宗誤導且明顯攻擊美國民主與法治的行為。」
這場投票在賓州哈里斯堡(Harrisburg)共和黨議員高調批評克拉斯納並策動彈劾行動後舉行，民主黨的克拉斯納就任後積極推動該市的司法改革，導致槍枝暴力危機。
對於共和黨議員的指控，克拉斯納一概否認並為檢察官辦公室辯護。
這起爭議在距離11月期中選舉不到60天之際發生，許多費城的民主黨議員表示，他們投票支持譴責克拉斯納藐視議會，是基於更廣泛的調查事項。
州眾議員瑪莉‧艾薩克森(Mary Isaacson，民主黨)說：「對於『克拉斯納是否遵守傳票，以及他是否藐視議會』這個問題的答案追根究柢是沒有錯的。」
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