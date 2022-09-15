新州熊群數量增加 州長仍反對獵熊

新州州長墨菲表示，隨著民眾目擊熊出沒的通報日益增加，他確實感到憂心，然而仍不支持以「獵熊」的方式解決熊群數量暴增的問題。(Getty Images)

新澤西州 民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)日前表示，隨著民眾目擊熊出沒的通報日益增加，他確實感到憂心，然而仍不支持以「獵熊」的方式解決熊群數量暴增的問題；他表示州政府官員正在開會討論如何以「非致命」手段控制熊群，但仍遭到狩獵支持者質疑為什麼要放棄「最有效率」的手段。

墨菲說：「過去幾個月以來，關於目擊熊群出沒的通報數量太多了，我確實感到很憂心，但目前我們已與環保署同事密集開會，希望能盡速找到一種『非致命』的方式降低熊群數量；我在6月簽署的總預算 案中，就有規畫300萬元的預算控制熊群數量與培訓馴熊人力。」

事實上，「禁止獵熊」是墨菲2017年競選州長時提出的重要政見，並在當選後漸次推動，首先是2018年禁止在「州有土地」上狩獵，而後於2021年全面禁止；此項政策確立後，熊群數量急遽增加，光是今年截至8月底止通報目擊熊出沒的案件數就有347起，比去年同期增加了98%，其中以蘇薩克士郡(Sussex)、摩利斯郡(Morris)、沃倫郡(Warren)等地通報數量增幅最大；此外相比去年無人遭熊襲擊的紀錄，今年已有一起熊攻擊人類的案件。

墨菲說：「康乃狄克州 自1840年代以來就權禁止獵熊，我們沒有理由不跟進。」

但正因為熊群數量急遽增加，新澤西州漁獵委員會(Fish and Game Council)曾建議州長開放「緊急狩獵」以保護人類安全，但仍被墨菲否決；對此，州參議會少數黨領導人共和黨籍議員奧羅霍(Steven Oroho)批評墨菲的做法根本緩不濟急。

他說：「新州熊群數量正在爆炸性增長，已危及人類生命財產安全，而州長所謂『非致命』方式不外乎就是誘捕或轉移，但這些既昂貴又無效，只是把問題丟到別的地方；我認為墨菲應好好考慮漁獵委員會去年提出『緊急狩獵』的專業建議。」