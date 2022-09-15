司機就業狀態爭議 優步付新州1億欠稅
共乘服務龍頭業者優步(Uber)遭控將旗下司機錯誤歸類為獨立包商(independent contractors)引發爭議，如今同意付給新澤西州政府1億元積欠薪資稅(payroll taxes)稅款。
新澤西州勞工及勞動力發展廳(Department of Labor and Workforce Development)稽查發現，優步與子公司Raiser共計積欠四年稅款，因為優步將新州司機歸類為獨立包商，而不是雇員(employees)。
新州勞工及勞動力發展廳12日宣布，優步已經繳清欠稅，利息也包括在內。
新州勞工及勞動力發展廳長阿薩羅-安吉洛(Robert Asaro-Angelo)接受訪問時說：「我們致力於對抗新州勞工遭到錯誤歸類的問題，未來將持續努力。」
他表示，這起案件的最後發展證明了優步的新州司機事實上就是雇員，「無論一家公司的企業經營模式為何，不論公司使用什麼科技，員工本來就有權利」。
對於司機就業狀態歸類引發爭議，優步先前一再強調，旗下司機不算雇員。優步同意繳清欠稅並與州政府和解，代表優步最終做出讓步。除了優步之外，其他走「零工經濟」(gig economy)路線的企業，過去幾年來也紛紛推出積極宣傳，強力主張反對國會議員或法院將旗下司機定義為員工。
優步發言人安芳(Alix Anfang)12日在聲明中說，公司立場並未改變。聲明中指出，優步在新州以及全美各地的司機都是獨立包商，想工作的時候就工作，「絕大多數的人接下這份工作的原因，都是因為他們喜歡擁有高度彈性的工作安排」。
她表示：「我們期待能與決策者合作，確保勞工福利，同時也讓司機維持彈性空間。」
新州勞工及勞動力發展廳長第一次要求優步繳交積欠薪資稅是在2019年。
過去幾年，各州及城市政府開始設法對零工經濟企業祭出管制，因為這些企業多半仰賴沒有經驗或獨立勞工為主要人力基礎。優步等公司的經營模式未來可能因此出現改變。
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