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司機就業狀態爭議 優步付新州1億欠稅

記者顏伶如／綜合報導
共乘服務龍頭業者優步遭控將旗下司機錯誤歸類為獨立包商引發爭議，如今同意付給新澤西州政府1億元積欠薪資稅稅款。(Getty Images)
共乘服務龍頭業者優步遭控將旗下司機錯誤歸類為獨立包商引發爭議，如今同意付給新澤西州政府1億元積欠薪資稅稅款。(Getty Images)

共乘服務龍頭業者優步(Uber)遭控將旗下司機錯誤歸類為獨立包商(independent contractors)引發爭議，如今同意付給新澤西州政府1億元積欠薪資稅(payroll taxes)稅款。

新澤西州勞工及勞動力發展廳(Department of Labor and Workforce Development)稽查發現，優步與子公司Raiser共計積欠四年稅款，因為優步將新州司機歸類為獨立包商，而不是雇員(employees)。

新州勞工及勞動力發展廳12日宣布，優步已經繳清欠稅，利息也包括在內。

新州勞工及勞動力發展廳長阿薩羅-安吉洛(Robert Asaro-Angelo)接受訪問時說：「我們致力於對抗新州勞工遭到錯誤歸類的問題，未來將持續努力。」

他表示，這起案件的最後發展證明了優步的新州司機事實上就是雇員，「無論一家公司的企業經營模式為何，不論公司使用什麼科技，員工本來就有權利」。

對於司機就業狀態歸類引發爭議，優步先前一再強調，旗下司機不算雇員。優步同意繳清欠稅並與州政府和解，代表優步最終做出讓步。除了優步之外，其他走「零工經濟」(gig economy)路線的企業，過去幾年來也紛紛推出積極宣傳，強力主張反對國會議員或法院將旗下司機定義為員工。

優步發言人安芳(Alix Anfang)12日在聲明中說，公司立場並未改變。聲明中指出，優步在新州以及全美各地的司機都是獨立包商，想工作的時候就工作，「絕大多數的人接下這份工作的原因，都是因為他們喜歡擁有高度彈性的工作安排」。

她表示：「我們期待能與決策者合作，確保勞工福利，同時也讓司機維持彈性空間。」

新州勞工及勞動力發展廳長第一次要求優步繳交積欠薪資稅是在2019年。

過去幾年，各州及城市政府開始設法對零工經濟企業祭出管制，因為這些企業多半仰賴沒有經驗或獨立勞工為主要人力基礎。優步等公司的經營模式未來可能因此出現改變。

勞工 新州 新澤西州

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