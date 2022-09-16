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費城東北區發展會舉辦第二屆慶祝中秋嘉年華 展現中華風采

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賓州、費城政府官員與東北發展會董事成員及各界僑領合影。前排右 4、8、10、13依次為執行董事長張善星、會長黃麗清、執行董事長蕭起津、會長黃 慧斌
賓州、費城政府官員與東北發展會董事成員及各界僑領合影。前排右 4、8、10、13依次為執行董事長張善星、會長黃麗清、執行董事長蕭起津、會長黃 慧斌

本報費城

  9月11日下午2時，費城東北區發展會(下簡稱發展會)，在東北區繁華地帶Cottman & Frankford Ave交界處，舉辦大型戶外慶祝中國傳統節日中秋佳節活動，賓州州議員、費城市議員、各華社僑領及各族裔居民積極參與。當天雖下著濛濛細雨，但依然無阻各界人士前來感受喜慶氣氛的心情，眾人共度了一個好吃好玩的中秋佳節。熱鬧紅火的活動弘揚了中華傳統民俗文化，讓其他族裔居民刮目相看，展現了華裔的力量。

  現場搭建了具有中國民族特色的金色拱門，大紅燈籠高掛，嘉年華會在鳴炮及舞獅中拉開帷幕。發展會執行董事長蕭起津和張善星、會長黃慧斌、黃麗清依次向與會各界嘉賓致以節日的問候，感謝眾多的贊助社團及商家，還有默默付出的發展會會員及義工，為東北區民眾共同締造愉快的中秋日活動，讓各族裔民眾親身體驗中華文化風采。前來參加活動的有費城6區議員邁克（Mike Driscoll）、賓州議員海恩施泰因（Joseph C Hohenstein）、韃靼(Tartaglione)、派特加拉格爾（Pat Gallagher），費城協勝公會元老陳姿、主席馬駿、鄭依彬等，他們都對中秋活動送上了誠摯的祝福，讚揚發展會為東北區居民生活做出的貢獻良多，同時也離不開華裔居民的擁護。活動增進了中美文化的相互瞭解，令民眾和諧共居。希望繼續高歌猛進，造福東北社區的發展。

  中秋節目多籮籮，現場搭設各式攤位，有燒烤、美食、互動遊戲、手工製作、彩繪，醫療、護理、保險諮詢展覽、投票講解等，月餅派發，顏色繽紛，充滿中秋氣氛。文藝演出也是一大亮點：中國傳統歌舞、武術表演、菲律賓樂隊、鋼琴吉他演奏、街舞、韓國舞等輪番登場。現場抽獎掀起民眾高潮，大型彩色電視機中獎者興高采烈，氣氛異常火爆。【圖文報導：彭林】

費城 華裔 賓州

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