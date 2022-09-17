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新澤西西東大學給華裔教授梁伯華頒發“終身成就獎”

本報新澤西訊
梁伯華教授獲西東大學“終身成就獎”，是該校首位華人教授獲此殊榮。
梁伯華教授獲西東大學“終身成就獎”，是該校首位華人教授獲此殊榮。

本報新澤西訊

  原西東大學亞洲學系主任梁伯華教授，近日獲西東大學頒發“終身成就獎”，表彰他終生學術成就，特別是任教40多年來對教學與研究的堅持以及多年服務大學與社會所做出的突出貢獻。該獎是西東大學頒給退休教授的最高榮譽，而梁伯華是該校首位華人教授獲此殊榮。

  在香港土生土長的梁伯華從香港中文大學畢業後，獲加州大學獎學金來美國深造，取得哲學博士學位。畢業後在新澤西的西東大學教學，連續任三屆亞洲學系系主任。研究興趣及範圍涵蓋外交、歷史、政治、文化、教育等領域，先後出書30多冊，並多次獲獎，包括“傑出學術出版獎”、“專業成就優異獎”及著名的“愛麗絲島傑出移民獎”。

  梁教授除了自身的成功，也熱心回饋社會，多年來創建或參加多個社區、文化及學術與專業團體，並出任會長及主席等職位，包括海外香港協會、中華文化研究基金會、中美基金會、新澤西州抗日戰爭史實維護會、美華專業人士協會、李文斯頓中文學校及華人協會等。透過這些團體促進中西文化的交流。除了學術及服務工作之外，梁伯華多年來還受邀到世界各地，在高校演講及成立交流專案，先後出任加州大學、哥倫比亞大學、普林斯頓大學、北京大學、武漢大學、浙江大學、香港大學及香港中文大學等客座及訪問教授，開展交流活動。

  退休後，他還出版自傳《東風再起時-我半世紀的美國學術與文化之旅》，是勵志與學術於一體的回憶錄，也是推動東西方文化交流的一部歷史。書中除了述說梁伯華自己的學術活動及研究成果之外，也詳細記載了與梁教授有密切關係的多位著名海內外權威學者的學術活動，填補了一些在美中學術與交流史上的一些空白。近日他又出版的另一本學術著作《近代中國外交巨變與中西交流》。退休後依然為學術耕耘不綴。（圖文：劉偉）

香港 加州大學 新澤西州

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