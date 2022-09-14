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大學排名榜 新州普林斯頓蟬聯榜首 羅格斯大學位居19

編譯孫梁／綜合報導
「美國新聞與世界報導」12日公布1500所大學排名榜，羅格斯大學在公立大學排名中位居第19，高於去年的第23名。(羅格斯大學官網)
「美國新聞與世界報導」12日公布1500所大學排名榜，羅格斯大學在公立大學排名中位居第19，高於去年的第23名。(羅格斯大學官網)

「美國新聞與世界報導」(US News and World Report)12日公布的1500所大學排名榜再度凸顯了新澤西州的地位，普林斯頓大學今年是連續12年高居排名榜首。

在全國前百名大學排名中，新布朗士維克(New Brunswick)羅格斯大學(Rutgers U.)並列第55位，史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)並列第83名，新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)並列第97位；在公立大學排名中，羅格斯大學位居第19，高於去年的第23名。

在全國文科類大學排名中，德魯(Drew)大學並列第111位，闖進前200名的布隆費德(Bloomfield)和皮勒(Pillar)大學並列第151位。

排名根據學術品質、教學結果和其他因素而定，教學結果包括畢業率與就學率、畢業生負債率和社會流動性三項，占到排名權重的40%。

新州的大學在學生的社會流動性、種族多元化與經濟多元化上同樣名列前茅，四所大學進入社會流動性的排名前50，衡量因素包括多少學生領取裴爾贈款(Pell grants，通常是提供給家庭年收入不到5萬元的學生)，以及學生六年內的畢業率。四所大學分別是紐瓦克羅格斯大學名列第七、蒙克萊爾(Montclair)州立大學並列第21、肯登(Camden)羅格斯大學並列第30，以及肯恩(Kean)大學並列第46位。

在文科類大學的社會流動性排名中，布隆費德大學並列第18，德魯大學並列第29，皮勒大學並列第70位。

在公立大學的種族多元化排名中，紐瓦克羅格斯大學排在全國第三，新州理工學院排在第八，布隆費德大學是第18，德魯大學第59位。

在經濟多元化的排名中，根據裴爾贈款的領取率，紐瓦克羅格斯大學排在第25，蒙克萊爾州立大學是第35，基恩大學是第41位。

在文科類大學的經濟多元化排名中，皮勒大學排在第七，75%的學生獲得裴爾獎學金，布隆費德大學是第13位。

在最有創新力的大學排名中，史蒂文斯理工學院並列第26，普林斯頓並列第30位。此外，普林斯頓還是本科生教學排名第三位，以及學生負債率最低排名第一。

新澤西州 新州 布朗士

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