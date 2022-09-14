賓州170萬學童 本學年有免費早餐

賓州民主黨籍州長沃爾夫宣布，本學年將為每位學童提供免費早餐。(Getty Images)

賓州民主黨 籍州長沃爾夫(Tom Wolf)宣布，定於10月1日開始，本學年將為每位學童提供免費早餐，直至學年結束。

整個免費早餐計畫將由州政府撥資2150萬元，參加「全國免費午餐計畫」(National Free Lunch Program)的公立、私立及特許學校，會有170萬名學童受惠。

沃爾夫在聲明中說，讓孩子餓著肚子開始每一天是完全不可接受。他表示，透過免費早餐計畫，讓賓州的孩子消除飢餓，本學年每個在公立或私立學校就讀的孩子，都有機會吃得飽。

這個計畫定於10月1日開始，直至學年結束，費用透過賓州的學校食品服務總基金(School Food Services General Fund)來支付。這個基金是在新冠疫情大流行期間的首兩年，由聯邦政府 撥給全國所有學校，用來提供免費早餐和午餐。

但兩年計畫完成後，聯邦政府不再延長計畫，官員們表示，雖然他們很希望提供免費早餐和免費午餐，但他們沒有資金。

聯邦免費早餐及免費午餐計畫取消，讓不少人感到痛心，尤其是一些無力應付食品價格不斷上漲的家庭，沒有這個計畫就等於孩子不再有早餐吃。

對此賓州決定自行為學童提供免費早餐。北賓州學區的學校營養服務協調員弗羅利希(Melissa Froehlich)表示，早餐會影響很多孩子，這個免費學校早餐計畫，有助確保每個學生都能以健康、營養的膳食開始新的一天。

她又說，一個營養良好的孩子以早餐開始新的一天，有助他們提高注意力，更願意參與課堂學習。

民主黨籍州參議員、參議會教育委員會主席威廉姆斯(Lindsey Williams)稱讚沃爾夫的學童免費早餐計畫，指出隨著食品雜貨價格上漲，州政府對學校膳食的投資減輕了家庭的壓力，確保所有學生都能獲得營養食物。