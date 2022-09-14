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新州學校餐費減免放寬 增加2.6萬人受惠

編譯洪毅／綜合報導
新澤西州州長墨菲日前簽署擴大學校早餐及午餐餐費減免資格的法案。(美聯社)
新澤西州州長墨菲日前簽署擴大學校早餐及午餐餐費減免資格的法案。(美聯社)

新澤西州擴大學校早餐及午餐餐費減免資格的法案，州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署，三口之家孩童獲得12年級以下學校餐費減免的資格，原為年收入4萬2606元以下，現在放寬為4萬6060元以下。

新澤西州媒體Nj.com報導，名為「勞工階級家庭反飢餓法案」(Working Class Families' Anti-Hunger Act)將K-12學校的餐費減免資格，從家庭收入為聯邦低收入標準的185%以下，放寬為200%以下，將從2023年新學年起實施。

這代表有餐費減免資格的學生家庭收入，從4萬2606元以下上調至4萬6060元以下，愈趨接近中等收入；而有減免資格的學生現在約增加2萬6000人。

並非所有新澤西州的學校都有義務擬定餐費減免計畫，過去的規範是，若學校20%學生符合早餐餐費減免資格，以及5%學生符合午餐餐費減免資格，必須擬定相應的餐費減免計畫。

新通過的法案將早餐餐費減免計畫的門檻下調至10%，減少低收入家庭因為處在富裕地區致反而無法獲得餐膳福利的情況。

若以午餐成本為3.5元計算，四口之家的兩個孩子若享有免費午餐資格，可讓該家庭每年減少1200元支出；另一方面，納稅人現在每年得為餐費減免計畫埋單1920萬元。

2019年的調查顯示，新澤西州約有76萬2530人對下一餐的著落發愁，其中包括19萬2580名兒童。

新澤西州眾議會議長考夫林(Craig Coughlin)表示，如今的通膨正在擠壓著所有人的荷包，而能夠享有健全的餐食，是人生能否成功的重要關鍵。

墨菲則在簽署法案時表示，擴大校園餐費減免，不論是從教育，還是道義的角度來看，都是正確的事情。

新澤西州 低收入 教育

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