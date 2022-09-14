新州學校餐費減免放寬 增加2.6萬人受惠
新澤西州擴大學校早餐及午餐餐費減免資格的法案，州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署，三口之家孩童獲得12年級以下學校餐費減免的資格，原為年收入4萬2606元以下，現在放寬為4萬6060元以下。
新澤西州媒體Nj.com報導，名為「勞工階級家庭反飢餓法案」(Working Class Families' Anti-Hunger Act)將K-12學校的餐費減免資格，從家庭收入為聯邦低收入標準的185%以下，放寬為200%以下，將從2023年新學年起實施。
這代表有餐費減免資格的學生家庭收入，從4萬2606元以下上調至4萬6060元以下，愈趨接近中等收入；而有減免資格的學生現在約增加2萬6000人。
並非所有新澤西州的學校都有義務擬定餐費減免計畫，過去的規範是，若學校20%學生符合早餐餐費減免資格，以及5%學生符合午餐餐費減免資格，必須擬定相應的餐費減免計畫。
新通過的法案將早餐餐費減免計畫的門檻下調至10%，減少低收入家庭因為處在富裕地區致反而無法獲得餐膳福利的情況。
若以午餐成本為3.5元計算，四口之家的兩個孩子若享有免費午餐資格，可讓該家庭每年減少1200元支出；另一方面，納稅人現在每年得為餐費減免計畫埋單1920萬元。
2019年的調查顯示，新澤西州約有76萬2530人對下一餐的著落發愁，其中包括19萬2580名兒童。
新澤西州眾議會議長考夫林(Craig Coughlin)表示，如今的通膨正在擠壓著所有人的荷包，而能夠享有健全的餐食，是人生能否成功的重要關鍵。
墨菲則在簽署法案時表示，擴大校園餐費減免，不論是從教育，還是道義的角度來看，都是正確的事情。
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