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新州勞工節遊行 極右組織亂入

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州南平原鎮日前舉行勞工節遊行活動，卻遭數個帶著美國國旗面具及墨鏡的白人至上主義極右團體「新澤西歐洲傳統協會」成員亂入鬧場。(abc7ny電視台截圖)
新澤西州南平原鎮日前舉行勞工節遊行活動，卻遭數個帶著美國國旗面具及墨鏡的白人至上主義極右團體「新澤西歐洲傳統協會」成員亂入鬧場。(abc7ny電視台截圖)

新澤西州密德薩克斯郡(Middlesex)南平原鎮(South Plainfield)日前舉行勞工遊行活動，遭數個帶著美國國旗面具及墨鏡的白人至上主義極右團體「新澤西歐洲傳統協會」(New Jersey European Heritage Association)成員亂入鬧場；南平原鎮長亞內許(Matthew Anesh)表示該鎮不歡迎這種「仇恨團體」。

亞內許在推特上談及此突發狀況時，甚至還拒絕使用該團體的名稱來稱呼他們，他說：「從我到鎮政府各部門乃至於遊行活動承辦單位，過去沒有、現在不會、將來也不可能批准這種仇恨團體參加本鎮的勞工節遊行活動。」

鎮長指出，事前完全沒有收到這個團體要參加遊行隊伍的申請，結果他們當天就不請自來地插入遊行隊伍正後方，讓鎮政府的工作人員有點措手不及，不過好在警察反應迅速，立即驅車攔截，在該團體的前後方各安排一輛警車盯哨，避免他們做出什麼攻擊其他遊行隊伍或觀賞遊行民眾的舉動。

亞內許強調，有民眾誤會警車在該團體前後「護送、縱容並保護」這個極右派組織，但就他所知，警察此舉意在堵截該團體，保護民眾安全；他說：「鎮上所有人及鎮公所所有部門都不歡迎這個團體的存在，他們亂入遊行現場是一起不幸的意外，讓鎮政府的職員措手不及，感謝警方的迅速反應，才沒有讓這群人遂行挑起衝突的意圖。」

南平原鎮的勞工節遊行活動是新州歷史最悠久、規模最大的遊行，今年已邁入第63年。

遊行 勞工 新澤西州

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