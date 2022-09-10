申請賓州大麻罪赦免 9/30截止

即日起至9月30日是賓州 被定位非暴力大麻輕罪者的赦免申請期，凡是被定罪持有或使用少量大麻的人均可申請免罪，申請人沒有年齡限制。官方估計，過去數十年被定罪的數千人符合赦免資格。

全國改革大麻法組織(NORML)的賓州、新澤西和德拉瓦州分會的葛斯坦(Chris Goldstein)表示，賓州的赦免計畫是州長沃爾夫(Tom Wolf)和副州長費特曼(John Fetterman)共同努力的結果，他們樹起了典範。

葛斯坦說，這項政策可能使去年因使用大麻而被捕的1萬3000人受益，「希望一個月的窗口期發揮作用，會出現數十萬人申請赦免的局面。」

赦免期定在9月底是受到沃爾夫任期的限制，申請將交由赦免委員會10月的會議進行審議。

沃爾夫聲明說，他呼籲共和黨 控制的州議會支持成年人使用大麻合法化 的法案，但州共和黨參議員勞林(Dan Laughlin)迄今做出的努力尚未有結果，州長表示：「在共和黨人行動前，我承諾要竭盡全力，為有大麻輕罪污點而受到負面影響的賓州人提供支持。」

角逐國會參院席位的副州長費特曼表示，他呼籲拜登總統在距期中選舉不到70天的時間內，宣布聯邦大麻非罪化。

賓州共和黨人批評赦免計畫，認為是費特曼的政治秀，稱沃爾夫應與州議會合作進行長期改革。州議會共和黨團發言人說：「這一計畫超出赦免程序的正常範圍，而且缺乏嚴格監管，是在刑事司法體系中挑選贏者和輸家。州府不應根據自己希望的法律模式提供快速赦免，不是為競選公職的人提供作秀的舞台，而是應與州議會合作進行真正的改革。」