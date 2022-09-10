勞工節遊行 新州佛光舞龍隊吸睛

在擠滿了小朋友的路邊，金龍還會一再貼心地低下身來，讓小朋友們摸一摸龍鱗。(劉亮吟╱攝影)

新澤西州 歷史悠久的南平原市勞工節遊行 日前登場，今年第63屆的活動以「遊行世界」為主題，融合社區多元文化，其中最亮眼的當數新州 佛光舞龍隊。

疫情以來國際佛光會紐澤西協會首度回歸社區，近30人的遊行隊伍和金龍，展現中華文化的同時，也傳遞人間佛教行三好的生活實踐。

南平原市市長Matthew Anesh和議長Christine Faustini 邀請新州佛光人，希望能有代表中國文化的舞龍參與活動，他們聯同議員Robert Bengivenga, Jr. 和 Derryck C. White向佛光人表達謝意，並與舞龍隊合影。

遊行於正午12點開始，由老，中，青三代組成的佛光舞龍隊登場，John Chen高舉龍頭，後面的師兄姐擎著龍身、龍尾，在龍珠Marvin Zhu 的引導下，伴著鼓聲節奏而行，觀眾們陣陣驚呼，在擠滿小朋友的路邊，金龍還會一再低下身來，讓小朋友們摸龍鱗。

艷陽下，龍頭John一度熱得須以冷水澆頭，隊員們也揮汗如雨，高擎著金龍， 踩著鼓點，變換隊形。 來到遊行終點前的觀禮台，巨龍一個大回旋，龍頭與龍尾從龍身下鑽出，接著在龍珠的引導下，對著觀禮台頷首致意，引來一陣鼓掌歡呼。

會長童振邦特別感謝劉亮吟和她的同修李鈞鼎、女兒李瑋真，不但提供亮眼的龍，還在短短數周內為剛成軍的舞龍隊三次集訓，從擊鼓到基本動作、隊形變化等要點傾囊相授。劉亮吟一家更在遊行隊伍中，穿梭引導並為隊員們打氣，還不忘隨時捕捉精采鏡頭。