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種族最多元城市 新州澤西市連6年居冠

編譯盧炯燊／綜合報導
新州澤西市連續第六年獲評為美國種族最多元的城市。圖為該市舉行波多黎各日遊行。(取材自YouTube)
新州澤西市連續第六年獲評為美國種族最多元的城市。圖為該市舉行波多黎各日遊行。(取材自YouTube)

亞裔人口超過四分之一的新澤西州大城澤西市(Jersey City)，連續第六年獲評為美國種族最多元的城市，第二及第三名分別是馬里蘭州的德國鎮(Germantown)及蓋城(Gaithersburg)。

這個調查研究由個人理財網站WalletHub發布，自2017年至今，澤西市一直位居榜首。

市長佛洛普(Steve Fulop)在評論這個結果時表示，不用特別注意都可知道，澤西市獨一無二的多元，而且已持續許多世代。

他又說，隨著這座城市繼續被公認為文化、商業機會及養家餬口的好地方，愈來愈多人湧來， 多元化就會繼續擴大。

這個擁有29.2萬人口的城市，共使用40多種語言，在全國500個最大的城市裡，它的種族多樣性方面排名第三，在語言多樣性方面排第二，在出生地多樣性方面排第164，這三個正是確定排名的三個關鍵指標，綜合下來澤西市繼續排首位。

根據2020年人口普查數據的分析，澤西市52.6%的家庭使用英語以外的語言，42.5%居民在外國出生。在居民的種族結構方面，28%為亞裔、27%是白人、25% 西語裔及20%非裔，此外還有其他族裔。

除了澤西市外，新澤西州也有其他多個城市上榜：克利夫頓(Clifton)排名第25；紐瓦克(Newark)第45；帕特森(Paterson)第92；肯登(Camden)第93；伊麗莎白(Elizabeth)第97；百賽克(Passaic)第207；聯合市(Union City)第264；湯姆斯河(Toms River)第406。

新澤西州 亞裔 人口普查

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