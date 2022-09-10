連接地標、遺址、博物館… 新州將建「非裔文物徑」

位於五月岬鎮的哈麗特·塔布曼博物館，可能被列為新州「非裔文物徑」的景點之一。(6abc電視台截圖)

新澤西州長墨菲日前簽署法案，指定新州 歷史委員會建造一條「非裔 文物徑」(Black Heritage Trail)，將全州與非裔有關的地標、歷史遺址、博物館和旅遊勝地連接起來，以體現非裔在新州的歷史、政治、軍事、藝術、文化和社會等方面發揮的重要作用。

非裔的歷史足跡遍布新州南北：南部的五月岬鎮(Cape May)是哈麗特·塔布曼(Harriet Tubman)1850年代營救黑奴的地方；中部帕斯安波伊市(Perth Amboy)的彼得森(Thomas Peterson)是憲法第15修正案1870年通過後，第一個投票的非裔自由人；北部帕特森市(Paterson)的Hinchliffe體育場主辦了1900年代初的非裔聯盟(Negro League)棒球賽。

新州的線上非裔文物徑2021年啟動，如今建造實體路徑的法案在參眾兩會均為全票通過，規定撥出100萬元在路徑沿途設置路標。路徑全程約三天，路線圖可上網下載。

提案的民主黨州眾議員 莎鳳達·桑特(Shavonda Sumter)說：「銘記歷史是我們的使命。」另一位提案人、共和黨州眾議員麥克林蘭(Antwan McClellan)說，新州是全國最多元化的州之一，文物徑為新州帶來機遇，在紀念非裔文化的同時還將促進旅遊業，「文物徑將成為了解非裔歷史的渠道，不僅只在馬丁路德金恩日、2月的非裔歷史月和的慶祝黑奴解放的六月節。」

州府仍在制定名單，以確定路徑沿途設置哪些地點的路標。已提出的地點包括：

2021年開放的五月岬鎮哈麗特·塔布曼博物館；帕特森市的Hinchliffe體育場，名人堂的非裔棒球明星多比(Larry Doby)曾在這裡為「非裔聯盟」效力，他1947年成為美國棒球聯盟的首位非裔球員；肯登郡(Camden)的坪邊鎮(Lawnside)，為自由州與蓄奴州分界線(Mason-Dixon Line)以北的第一個非裔自治鎮；著名演員和球員羅伯森(Paul Robeson)的出生地普林斯頓，以及傳奇音樂家貝西(Count Basie)成長和彈鋼琴的紅岸鎮(Red Bank)。