賓州參議員圖米 質疑費特曼病後能力不適任

共和黨賓州國會參議員候選人奧茲(圖)對民主黨對手費特曼施壓，要求舉行辯論。(美聯社)

民主黨的賓州國會參議員 候選人費特曼(John Fetterman)表示，他5月13日中風後幾乎喪命，溝通成了問題，整個夏天都在康復中，四周前才恢復競選；共和黨 的對手奧茲(Mehmet Oz)和現任國會共和黨參議員圖米(Pat Toomey)質疑費特曼不具備擔任參議員的能力，兩人雙雙施壓費特曼舉行辯論，費特曼7日鬆口，應允和奧茲辯論一場。

即將退休的圖米說，他是根據費特曼最近公開露面時的表現，質疑他的溝通能力可能無法擔任國會參議員；圖米說：「作為在參院 任職近12年的人，我非常了解參院的運作，如果費特曼當選，他將無法溝通，如果他不能與同事和媒體溝通，就不可能做好工作。」

費特曼上月短暫露面時，說話有漏字和錯別字的地方，但他表示和他的認知能力無關，他的身體和精神狀態都好。

圖米說，費特曼受訪時自我感覺身體很好，「如果是真的，他為何不願與奧茲辯論？他不像自己說的是身體好，而是不敢辯論。」圖米說，國會參議員可以坐輪椅上班，可以邊化療邊工作，但溝通障礙是個大問題。

奧茲也向費特曼施壓，要求與他舉行辯論。但費特曼不是個辯論高手，他的競選團隊承認費特曼不善於演講。奧茲表示願意讓步，允許費特曼辯論時戴上耳機，以聽到助手的提詞，但被認為是嘲諷費特曼。

圖米表示，奧茲和費特曼的政策分歧巨大，選民有權聽到他們的政策辯論，「費特曼如果當選，將是賓州在國會參院史上最左的參議員。」