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退休教授梁伯華 獲頒西東大學終身成就獎 華裔第一人

記者劉偉／新澤西州報導
梁伯華教授獲西東大學「終身成就獎」，是該校首位華人教授獲此殊榮。(圖：梁伯華提供)
梁伯華教授獲西東大學「終身成就獎」，是該校首位華人教授獲此殊榮。(圖：梁伯華提供)

新澤西州西東大學亞洲學前系主任梁伯華近日獲該校頒發「終身成就獎」，表彰他的學術成就，及肯定他任教40多年來在教學與研究領域的貢獻 。該獎是西東大學頒給退休教授的最高榮譽 ，梁伯華也是首位獲此殊榮的華裔。

生於香港的梁伯華從香港中文大學畢業後，獲加州大學獎學金來美深造，取得哲學博士學位，畢業後在西東大學執教，連續任三屆亞洲學系主任。他的研究範圍涵蓋外交、歷史、政治、文化、教育等領域，先後著書30多部，並曾獲「愛麗絲島傑出移民獎」。

梁伯華熱心回饋社會，多年來創建或參加多個社區、文化及學術與專業團體，並出任會長及主席，包括海外香港協會、中華文化研究基金會、中美基金會、新澤西州抗日戰爭史實維護會、美華專業人士協會、李文斯頓中文學校及華人協會等。

退休後，他還出版自傳「東風再起時-我半世紀的美國學術與文化之旅」，是融勵志與學術於一體的回憶錄，也在推動東西方文化交流。書中除述說梁伯華自己的學術活動及研究成果，也詳細記載了與梁伯華有密切關係的海內外多位權威學者的學術活動；近日他又出版「近代中國外交巨變與中西交流」。

新澤西州 香港 退休

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