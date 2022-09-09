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新州捷運系統 乘客滿意度近11年新高

編譯孫梁／綜合報導
新州捷運局2022年春季對3萬5000名乘客的調查顯示，捷運系統的乘客滿意度如今達到2011年以來最高。(Getty Images)
新州捷運局2022年春季對3萬5000名乘客的調查顯示，捷運系統的乘客滿意度如今達到2011年以來最高。(Getty Images)

新澤西州捷運系統的乘客滿意度如今達到2011年以來最高，新州捷運局(NJ Transit)2022年春季對3萬5000名乘客的調查顯示，以10分為標準，乘客滿意度為6.8，高於2019年秋季和春季的5.9和5.8。

疫情爆發後的首次調查中，受訪者對捷運系統的40個方面給出評分，包括疫情前和疫情期間的出行，結果顯示，不同交通工具之間存在差異。

州內巴士的乘客表示，他們在疫情高峰期仍要繼續乘車上班，其中73%的人說工作職責要求他們必須到崗。而在跨州巴士的乘客中，表示必須到崗的人占47%。軌道交通的乘客中，必須到崗的人為最少的31%，輕軌交通的乘客是占42%。

軌道交通的乘客認為，乘客信息、運營時刻表和清潔衛生是三個最需要改進的方面，輕軌交通的乘客認為最需改進的是乘客信息、運營時刻表和安全，巴士乘客認為是時刻表、司機服務與乘客信息。

巴士、軌道和輕軌交通的各主管都表示，乘客關注的問題已得到解決，巴士部門的主管說，部分巴士線路根據對乘客的調查進行了重新設計，18個月完成了200條巴士線路的改道，從而可使受到堵車和事故影響的交通可以快速恢復正常。

巴士線路的重新設計包括八條線路增加了周日運營、從紐瓦克到賓州火車站的六條線路的巴士專用道被拓寬，以及一號巴士線經過改造後，便於司機在巴士沿線的中途換班。

軌道交通的主管表示，疫情期間減少的運營班次現已全面恢復，對改善服務和減少延誤發揮了重要作用，但仍有問題存在，例如今年7月取消的230個列車中，有143個是因為車輛老舊不能運營，比率達62%。除機械故障外，高溫天氣導致機車部件易於受損也是取消的因素之一，而由於司機和乘務員缺席而取消的列車運營只有七個。

輕軌部門改進的重點是監控系統的升級、與捷運系統警方合作保證安全、更換自動售票機和車站電梯的升級改造。

疫情 捷運 新澤西州

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