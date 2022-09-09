紐約大眾運輸口罩令解禁 紐新航港局：搭PATH免戴口罩

紐約州解禁後，紐新航港局也取消PATH火車乘客戴口罩的要求。(Getty Images)

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)7日宣布解除搭乘大眾運輸工具的戴口罩 令，紐約大都會區在火車、公共汽車、機場和室內航廈戴口罩的日子正式結束，紐新航港局也隨即取消PATH通勤火車乘客的口罩令。

霍楚宣布最新公共交通口罩政策後 ，紐約大都會運輸署(MTA)隨即在官網首頁上端橫幅張貼訊息，聲稱戴口罩由個人自行選擇，但仍鼓勵搭乘大眾運輸工具的人戴口罩。

紐新航港局(The Port Authority) 發言人拉德(Scott Ladd)說， 在州長霍楚宣布最新政策後，航港局便不再要求乘客在紐約各項設施或連結新澤西州 城市與紐約市的捷運系統PATH通勤火車上戴口罩，即日起將拆除要求戴口罩的標示。

自從一名聯邦法官撤消飛機和其他公共交通工具的全國口罩令後，全美戴口罩的要求已於4月18日取消，當時紐約州仍保留戴口罩規定，新澤西州4月19日取消。

在紐約、新澤西兩州規定不一致的這段期間，紐新航港局根據乘客所處位置採用不同規定，但在紐約和新澤西之間運行的PATH通勤火車上則全面強制戴口罩。

先前，人們在紐新航港局旗下的新澤西設施不必戴口罩，尤其是紐瓦克自由機場(Newark Liberty airport)和泰特波羅機場(Teterboro airport)；但在航港局中城(Port Authority Mid-Town)和喬治華盛頓大橋巴士站(George Washington Bridge bus terminals)、拉瓜地亞機場 (LaGuardia airport)和甘迺迪機場(JFK airport)及世貿中心轉運站(World Trade Center Transportation Hub)必須戴口罩。

航港局官員當時表示，只要紐約州公共交通口罩令仍在，就無法解除戴口罩的要求；循規蹈矩戴口罩的乘客常抱怨PATH乘客半數不戴口罩，現在民眾終於可自行決定是否戴口罩了。