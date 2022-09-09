紐約大眾運輸口罩令解禁 紐新航港局：搭PATH免戴口罩
紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)7日宣布解除搭乘大眾運輸工具的戴口罩令，紐約大都會區在火車、公共汽車、機場和室內航廈戴口罩的日子正式結束，紐新航港局也隨即取消PATH通勤火車乘客的口罩令。
霍楚宣布最新公共交通口罩政策後 ，紐約大都會運輸署(MTA)隨即在官網首頁上端橫幅張貼訊息，聲稱戴口罩由個人自行選擇，但仍鼓勵搭乘大眾運輸工具的人戴口罩。
紐新航港局(The Port Authority) 發言人拉德(Scott Ladd)說， 在州長霍楚宣布最新政策後，航港局便不再要求乘客在紐約各項設施或連結新澤西州城市與紐約市的捷運系統PATH通勤火車上戴口罩，即日起將拆除要求戴口罩的標示。
自從一名聯邦法官撤消飛機和其他公共交通工具的全國口罩令後，全美戴口罩的要求已於4月18日取消，當時紐約州仍保留戴口罩規定，新澤西州4月19日取消。
在紐約、新澤西兩州規定不一致的這段期間，紐新航港局根據乘客所處位置採用不同規定，但在紐約和新澤西之間運行的PATH通勤火車上則全面強制戴口罩。
先前，人們在紐新航港局旗下的新澤西設施不必戴口罩，尤其是紐瓦克自由機場(Newark Liberty airport)和泰特波羅機場(Teterboro airport)；但在航港局中城(Port Authority Mid-Town)和喬治華盛頓大橋巴士站(George Washington Bridge bus terminals)、拉瓜地亞機場(LaGuardia airport)和甘迺迪機場(JFK airport)及世貿中心轉運站(World Trade Center Transportation Hub)必須戴口罩。
航港局官員當時表示，只要紐約州公共交通口罩令仍在，就無法解除戴口罩的要求；循規蹈矩戴口罩的乘客常抱怨PATH乘客半數不戴口罩，現在民眾終於可自行決定是否戴口罩了。
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