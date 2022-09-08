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小兒痲痺現蹤 新州籲打疫苗補強針

編譯徐薏茹／綜合報導
由於紐約州出現小兒麻痺症病例，新澤西州衛生廳建議部分已經完全接種小兒麻痺疫苗的民眾施打補強針。圖為小兒麻痺病毒粒子。(美聯社)
由於紐約州出現小兒麻痺症病例，新澤西州衛生廳建議部分已經完全接種小兒麻痺疫苗的民眾施打補強針。圖為小兒麻痺病毒粒子。(美聯社)

由於紐約州出現小兒麻痺症病例，新澤西州衛生廳建議部分已經完全接種小兒麻痺疫苗的民眾接種疫苗補強劑。

新指南建議，曾接觸小兒麻痺症疑似病例、或曾處理病患樣本的醫護人員應接種補強針，包括在紐約州橙郡(Orange County)、洛克蘭郡(Rockland County)緊急護理中心、急診部門、神經科、病毒學實驗室等處工作的醫護人員。

新州目前尚未出現小兒麻痺病例，汙水樣本也未偵測到小兒麻痺病毒；汙水樣本是5月到8月期間為了新冠檢測而採集，近期被聯邦疾病防治中心(CDC)用於分析是否有小兒麻痺症病毒，目前共檢測來自艾塞克斯(Essex)、哈德遜(Hudson)、密德薩克斯(Middlesex)、巴賽克(Passaic)、聯合郡(Union)等五郡的32個樣本。

新州衛生廳建議，處理汙水的專業人員也應該考慮接種補強針。

目前並未建議單純到過橙郡、洛克蘭郡或紐約市的民眾接種補強針。但最近若是剛從小兒麻痺症盛行的國家返回，或有計畫前往的人建議必需接種補強針，目前盛行的國家為阿富汗、巴基斯坦，另外在烏克蘭、以色列及許多非洲國家也有通報小兒麻痺疫情，欲知最新詳情可前往CDC網站查詢。

其他建議接種補強針的人群包括小兒麻痺症患者或疑似病例的家庭成員，以及曾與其接觸的民眾。

專家敦促還未完成全套三劑疫苗接種的民眾補齊最新的接種進度，一般情況下，幼兒分別會在兩個月大、四個月大、六個月大到18個月大期間各接種一次疫苗，四歲到六歲時再接種額外補強劑量。

根據CDC建議，尚未接種或不清楚自身接種狀態的成年人應間隔一個月或兩個月接種兩劑疫苗，隔半年至一年後再接種第三劑。

目前大多數小兒科門診都有提供小兒麻痺症疫苗，部分藥局與地方衛生機構經預約後也可提供疫苗接種。

疫苗 CDC 檢測

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