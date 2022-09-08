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房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

新州大學學費平均漲3% 最貴近6萬元

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州27所四年制大學中，多達25所在2022-2023新學年平均調漲學費3%，包括學費最貴的史蒂文斯理工學院。(取材自臉書)
新澤西州27所四年制大學中，多達25所在2022-2023新學年平均調漲學費3%，包括學費最貴的史蒂文斯理工學院。(取材自臉書)

在通貨膨漲和成本上升擔憂下，新澤西州27所四年制大學中，多達25所在2022-2023新學年調漲學費；根據新州媒體 NJ Advance Media分析，新州大學新學年度學費平均約上漲3%，僅兩所大學持平。

新州最昂貴的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)是一所私立大學，新學年學費為5萬8624元，增加2.99%；最便宜的四年制大學肯恩大學(Kean University)是公立大學，新學年學費總額1萬2972 元，漲幅也是2.99%。

學費不包括食宿費用，加計之後，全年總費用增加1萬元以上。

不過，學生實際支出的費用可能不會那麼高，因為獎學金、助學金和其他形式經濟援助往往將成本降低至少一半。拜登總統最近還宣布，部分借款人可免除一些學貸債務。

私立天主教學校西東大學(Seton Hall University)學費漲幅最大，近4.5%，但該校聲明，將發放1.58億元獎學金創下紀錄，發言人潘恩(Laurie Pine) 說，98%學生獲得經濟援助、97%學生獲獎助學金。

私立的百年大學(Centenary University)學費上漲4.16%，校方稱，費用上漲是反映通膨所導致的成本上升；發言人弗拉納根(Wendy Flanagan)透過聲明表示，該校向學生發放2000多萬元經濟援助。

新州最大的羅格斯大學(Rutgers University)新學年學費為1萬6263元，較去年上漲2.9%；校長霍洛威(Jonathan Holloway)今夏稍早確定學費時表示，通膨不斷上升、疫情相關成本讓預算制定變得困難。

聖伊莉莎白大學(Saint Elizabeth University)、布倫斯菲爾學院(Bloomfield College)都是小型私立大學，是新學年唯一未漲價的傳統四年制大學；兩校都表示，顧及疫情導致學生經濟困難而凍漲學費。

新州 疫情 新澤西州

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