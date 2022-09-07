新州2歲童 獨留車上近8小時被熱死

新澤西州富蘭克林鎮一名兩歲女童被留在車上約8小時，慘遭車內高溫活活熱死。圖為發生事故的轎車。(NBC電視台截圖)

新澤西州 富蘭克林鎮(Franklin Township)一名兩歲女童被留在車上約8小時，慘遭車內高溫 活活熱死。

身為消防員的鄰居梅根 ‧金斯頓(Megan Kingston)向「每日郵報」(Daily Mail)透露，她8月30日下午目擊該名父親匆匆將女兒抱出車外。

據稱女童待在酷熱難受的車上已經八小時，當日下午氣溫高達華氏92度。

先前的報導稱受害幼童被其母親忘在車上，但金斯頓表示女童的媽媽當時在工作，返家發現女兒死亡後情緒崩潰。

金斯頓當時見女童父親將女兒抱進室內便緊隨其後，女童已經無反應，金斯頓用無線電呼叫消防局同仁前往支援，並與女童父親開始施予心肺復甦術(CPR)。

兩人合力以CPR急救約20分鐘後警方與醫護人員抵達現場，但一切為時已晚，女童送往醫院後不治身亡。

桑莫塞郡(Somerset)檢察官辦公處正在調查本案，目前尚無法得知是否會有刑事指控，女童長時間待在車上的原因未明。

警方調查認為女童待在車上約七小時，當時氣溫上升至華氏80度。

鄰里間對於女童死亡感到震驚，整個社區籠罩在這起意外的陰影中，住在對面的鄰人表示女童父母痛哭的聲音令人心碎，「身為一位母親，聽見另一個母親的痛苦，真的非常心碎，我不希望任何人發生這樣的事。」

該名2歲女童是今年國內第22個被留在高溫車上而死亡的幼童，其中四起案件於8月的同一周內接連發生。

「孩童與乘車安全」(Kids and Car Safety)和一些家長聯合致函運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，敦促他推進去年在基礎建設法案(Infrastructure Bill)通過的規定。

同樣因相似意外而失去20個月大女兒的伊莉莎白．克萊普(Elizabeth Crapo)說：「無論是哪一種錯誤，每個父母都曾犯錯，難過的是，某些錯誤會導致悲劇，沒有人希望如此。」