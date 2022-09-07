賓州費城與鄰近35郡 列乾旱觀察

賓州官員宣布費城與鄰近35郡列入乾旱觀察，並要求當地居民與店家自願每天減少相當於三至六加侖水量。(Getty Images)

「費城 詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，賓州 官員已宣布費城與鄰近35郡列入乾旱觀察(drought watch)，並要求當地居民與店家自願減少高達10%的用水量，相當於每天少用三到六加侖的水量。

賓州環保廳(DEP)乾旱網頁每日更新受影響的郡名單，截至9月1日，包括巴克斯(Bucks)、德拉瓦(Delaware)和蒙哥馬利(Montgomery)等郡都在乾旱觀察名單上，但徹斯特郡(Chester)尚未列入其中。

隨著夏末將至，賓州當局要求民眾減少5%至10%的用水量，大約是一天省水三至六加侖。

舊馬桶每次沖水用掉高達6加侖用水，但新馬桶則僅須約1.2至1.6加侖；標準蓮蓬頭則每分鐘流掉2.5加侖的水。

「乾旱觀察」通知是乾旱升級流程的第一步，後續依序是「乾旱警戒」、「乾旱緊急狀況」，最後則是強制限水；目前賓州各郡都未達乾旱警戒或緊急狀態 。

賓州環保廳利亞達(Ramez Ziadeh)表示，賓州有些郡夏季非常乾燥，其他郡則在最近幾周越來越乾燥，「我們要求賓州所有郡聰明用水，並遵循簡單的省水步驟來緩解水需求。」

環保廳也要求受影響區的水供應商監控供水情況，若經批准，環保廳可能要求這些區域的居民採取嚴格省水行動。

雖然費城今年6月溫度和雨量相對正常，但7、8月則偏乾且異常高溫；7月降雨量比平常少1.68吋，8月降雨量截至30日則比往常少1.46吋，但這兩個月的溫度均高於正常，7月溫度比往年同期高2.9度，8月則高3.7度。

環保廳有以下省水小妙招可供參考： 用水時才開水龍頭；等碗或衣服量夠才啟用洗碗機和洗衣機；傍晚或清晨澆花；必要時才幫草地澆水，澆水量一周不超過一吋；檢查住家漏水，馬桶漏水一天恐浪費200加侖的水。