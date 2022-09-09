費城福建猴嶼聯誼會21週年慶典暨新屆職員就職典禮　眾鄉親歡度中秋佳節

在中領館殷民俊副主任鑒證下，新任會長張子鍾（右1）卸任會長張天賜（左1）進行印鑒交接

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中國福建長樂猴嶼鄉以僑鄉而著名，人傑地靈，在美各地猴嶼僑胞人才輩出。9月4日，費城福建猴嶼聯誼會成立21週年慶典暨新職員就職典禮在華埠 東方明珠酒樓舉辦，中國駐紐約總領館僑務組副主任殷民俊、領事孫潛，賓州州議員傑瑞（Jared Solomon）、費城市議員歐大衛（David Oh）、斯奎拉（Mark Squilla），費城各界僑領、工商界精英，與來自紐約、華盛頓等地的猴嶼鄉親們歡聚一堂，品嘗月餅，憶往昔，看今朝，暢敘鄉情，其樂融融。

在莊嚴的中美兩國國歌奏響聲中，就職典禮拉開帷幕。在殷民俊鑒證下，新任會長張子鍾、卸任會長張天賜進行了印鑒交接，新任職員宣誓就職。張子鐘致辭表示，感謝各位鄉親的信任與支持，費城猴嶼聯誼會成立於2001年，時光如梭，會員們風雨同舟、同心同德地走過了風雨兼程的21年，在鄉親們的努力下取得可喜成績。

中秋節快樂！文藝表演精彩紛呈，新疆 舞、二胡演奏，歌曲演唱輪番上演，富貴舞團、費城姐妹舞蹈團帶來的熱情表演，拉動全場氣氛，增添了節日喜慶。【圖文報導：彭林】