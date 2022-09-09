新州品鑒精釀生啤好去處

約上好友，叫上幾種風味搭配，慢慢品嘗，何等愜意。

夏日炎炎，冰鎮啤酒每天必備，而喝精釀生啤是夏日更高級的休閒享受。推薦新州 Somerset幾家有特色的精釀生啤酒屋(breweries)：Flounder brewing, Jersey Cyclone和 Village Brewing等，彼此之間距離都不遠。在任何一家都可以領到一本passport, 如果你收集了六個啤酒屋的stamps, 就可領到一件免費T-shirt。

這些啤酒屋每家都有多種風味超棒的IPA， Ale, Stout, Lager，有十幾甚至二十幾種口味，每個季節還有應季的特別風味。這些啤酒都是 Tap beer, 從酒廠的水管直接流出，比普通生啤(Draft Beer)還新鮮很多。精釀啤酒為了表現口味特色，傳達釀酒人的風格，除了傳統的麥芽、酵母、啤酒花，還會加入各種水果或者香料來製造口味，充滿細膩多變的個性風格。周末可以約上好友，叫上幾種風味搭配， 慢慢品嘗。如果你喜歡哪一種風味的啤酒，酒屋可以給你當場裝瓶，不過記得保持冷藏運輸和儲存，並且在36小時內喝完。

Flounder隔壁是一家威士忌雞尾酒酒屋，Belle Mara Distillery, 環境優雅，喝完啤酒再來杯雞尾酒，約上小伙伴邊喝邊聊，輕鬆悠閒。附近還有一些小景點，如Duke Farm, Hidden Spring，Lavender Farm, Sourland Mountains 等，是週末休閒一天的好去處。【圖文撰述：大 樹】