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明月寄友情 歡笑迎中秋 費城協勝公會舉行中秋聯歡會

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協勝元老陳姿（中）、主席馬駿（左1）、鄭依彬（右1）歡迎手足嘉賓們的到來
協勝元老陳姿（中）、主席馬駿（左1）、鄭依彬（右1）歡迎手足嘉賓們的到來

本報費城

  中國傳統節日中秋佳節即將到來，賞月、看燈、吃月餅、團圓聚會是人們過中秋的傳統方式。9月5日費城協勝公會在華埠聚福金閣酒樓舉行中秋節聯歡會 。安良工商會、洪門致公堂、長樂公會等兄弟僑團僑領與400多位協勝會員齊聚一堂，歡度佳節！

  在協勝閩劇隊的鑼鼓聲中，聯歡會隆重開場。協勝元老陳姿致辭表示：歡迎手足同胞的到來，後疫情時期，第一次與大家一起共度中秋佳節特別有意義。中秋節不僅在華人中受歡迎也在其他社區發揮著影響力，它把我們團結到一起，迎接秋天，迎接收穫，珍惜團聚，展現了中國文化的開放包容性。祝大家中秋快樂，共渡一個愉快的晚上！

  協勝主席馬駿、鄭依彬表示，中秋節是思鄉與團圓的日子，身在海外的華人更思念故鄉，珍惜彼此間的情誼。同享一輪明月，共祝萬家團圓，祝福到場嘉賓月圓人圓，健康幸福。

  協勝公會開心、喜悅、南費城開心、富貴、彩虹、四朵金花、費城姐妹、COCO快樂、好心情舞蹈隊輪番上演歡快的舞蹈。長樂公會會員們激昂熱烈的迪斯可歌舞聲，帶動了全場氣氛的高潮。眾人享受美食佳餚，燈光閃爍，歡樂無邊。聯歡會充滿著歡聲笑語，濃濃的真摯友情，期望月圓夢圓，共祝友誼天長地久！【圖文報導：彭林】

協勝公會四科職員合影
協勝公會四科職員合影

費城 華人 華埠

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