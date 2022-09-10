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東北真情郷味濃　來一品香 品正宗東北菜

本報新澤西訊

本報新澤西

  位於新州Edison的一品香是地道的東北人老高創立，自開業以來深受大家的喜愛。東北菜以量大實惠，味香濃郁而著稱。手工水餃，鍋包肉，酸菜燉排骨，溜肉段，五彩大拉皮，溜三樣，韭菜盒子，小雞燉蘑菇，軟炸里脊，醋溜土豆絲，地三鮮……耳熟能詳的正宗東北菜，來一品香一定不會讓您失望。

  酸菜——最具特色的東北家常菜。在東北，每年入秋家家開始醃漬酸菜。酸菜可以最大限度地保留白菜原有的營養成分，同時還含有大量的乳酸菌，能改善人體的腸道功能，幫助消化。一品香採用正宗東北大酸菜和精選排骨，慢火細燉中讓酸菜的爽口巧妙地融合了排骨的鮮香，這樣燉出來的排骨不油膩，吃起來口感好，一上桌瞬間就被搶光。

  北方水餃也是大家非常喜愛的美食之一。一品香的水餃不同於外面買的水餃，它從餡的製作，以及和麵，擀皮到包全部為手工製作，這樣製作出的水餃皮薄餡大，蒸煮不爛，皮的口感更勁道，味道也正宗地道。一品香為大家提供特色東北酸菜水餃，三鮮水餃，白菜水餃，芹菜水餃和羊肉水餃等多種味道供您選擇。

    一品香的廚師都是地地道道的東北人，有著多年的東北菜烹飪經驗，帶著東北人的豪爽和热情精心為大家服務。歡迎大家來一品香品嘗美味佳餚，熱情的服務會讓您感受到濃濃的東北情。電話：732-640-1777；11:00am-9:30pm(週二休息)；1778 Lincoln Hwy,Edison,NJ 08817

醃漬 乳酸菌 新澤西

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