最全香水／最低價格　新州最大香水直銷店Perfume Club隆重開業啦

本報新澤西 訊

近日，新州 最大香水Outlet直銷店Perfume Club NJ盛大開業啦，2500尺超大店鋪融匯了大约800多种不同品牌的不同系列香水，其经营的香水品牌量占全世界香水品牌量的95%，如Maison, Creed, Chanel, Gucci, Prada, Dior, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Hermès, Armani, Versace, Burberry, D&G, Chloé, Jimmy Choo, Bvlgari, Cartier, Boss, CK, Marc Jacobs, Coach, Miu Miu, Chopard, Ferragamo, Moschino……

店主Tony Malhotra已经在香水这个市场领域摸爬滚打40年，东西两海岸都有大型的直销店，而且还是多家商场的供货商。店家承諾所有的香水100%正品保真，省略中间商直接把利潤 回贈客戶。從 $4.99的香水到$400每瓶的香水，无论自用还是馈赠亲友都会让您有满意收获！

店内布局合理，左侧区域是专为男士提供的香水，右侧区域则是女士专用的香水。走進店內親切的服務人員會為您專業地介紹不同品牌香水的特點，通過了解和試用，您一定會找到心儀的產品！ 歡迎朋友們前去選購！地址：2126 Lincoln Hwy (Rt.27) Edison, NJ 08817 ( ALDI超市旁，裕隆大藥房隔壁) ；電話：732-630-1222。