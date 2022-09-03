新州解禁 允許外送平台送酒到府

新州今年秋天起將允許酒吧、提供酒精飲料的餐廳和酒莊，使用Door Dash、Instacart 和 Amazon Flex等第三方外送平台，將酒精飲料送到民眾家門口。(Getty Images)

新澤西州 酒精料管理處(Division of Alcoholic Beverage Control)26日頒布行政命令，預計今年秋天開始進一步解除對酒精飲料的管制，允許酒吧、提供酒精飲料的餐廳和酒莊使用Door Dash、Instacart 和 Amazon Flex等第三方外送平台，將酒精飲料送到民眾家門口。

酒精飲料管理處主任格拉奇亞諾(James B. Graziano)說：「在對酒精飲料管控完整的前提下，我們擴大酒類許可證核發數量，只要外送平台可以確保酒精飲料將有序、受控、可追蹤的送到客戶手上，並保證酒精飲料的安全性，我們原則上都會發放許可，以刺激經濟發展。」

民主黨 籍州長墨菲(Phil Murphy)說：「『安全』是開放酒精飲料外送的先決條件，也就是交付和收受酒精飲料的人都必須成年。」

酒精飲料管理處指出，除確定顧客成年外，酒精飲料外送員也不得服務「明顯已有醉態」者，或送進大學校園。

酒精飲料是否管制一直是爭議話題，大部分地區或多或少都有「公共場合禁止飲酒」、「酒精飲料不得攜出餐廳外飲用」等限制。

然而，由於新冠肺炎影響，許多餐廳禁止內用，使酒館生意遭受毀滅性打擊，州政府雖以特許令暫許酒館外送，但終究是暫時性措施，倘若允許外送的暫時措施不能以行政命令或甚至是立法的形式常態性實施，疫情 結束後將不得再外送；新州釀酒商公會董事會成員威爾斯 (Scott Wells)說：「只要能通過立法，全面允許酒精飲料外送，對我們將有重大幫助。」