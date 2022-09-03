教師緊缺 費城補上700名教師 仍缺額3%

費城學區總監華林頓日前透露，學區已為即將到來的新學期增聘700名教師，儘管依然無法完全補足全市的教師缺額。(CBS電視台截圖)

教師人力緊缺是遍及全國的問題，在賓州費城 也不例外；費城學區 總監華林頓(Tony B. Watlington Sr.)日前透露，學區已為即將到來的新學期增聘700名教師，儘管依然無法完全補足全市的教師缺額。

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，華林頓在Zoom上的定期會議中提到，今年費城學區將有700名新老師加入，這些新老師有些是初出茅廬的教育工作者，也有一些是來自其他地方的老手。

學區董事會主席威克森(Joyce Wilkerson)則說，人力緊缺的問題讓他們緊張了一整年，現在看到那麼多新血加入，願意幫助費城的孩子們，讓他感到甚為開心。

華林頓還在會議上對新老師們說，他很清楚這700名老師現在是「到任何地方都找得到工作的狀態」，他也不會否認，一些新老師可能初到此地後不久，就會萌生退意。

因此華林頓說，不會認為這些老師加入學區是「理所當然的事情」，應當營造出讓老師們感到愉快的職場氛圍，才能讓他們長期待在這裡。

儘管將有700名新血加入，但是費城學區目前依然處於教師人力緊缺狀態，缺額率約達3%；費城學區學生數約11萬4000人，需要的教師人力在9000名以上。

最直接造成全國教師人力緊缺的因素，是因為新冠疫情 造成的巨大壓力而導致的出走潮；華林頓就說，希望老師們能夠組織社交網絡，讓大家能夠有個分享、傾訴、求助的地方，以度過遭逢艱難的時刻。

華林頓還說，他自己希望像6月離休的前任總監海特(William R. Hite Jr.)那樣，能夠堅守崗位10年，甚至超越他的紀錄。

這些新老師中，山姆(Russell Sams)因妻子的工作緣故而搬來此城，他說他可以選擇郊區或私立學校授課，但是基於教學熱忱重於薪資的理念，他還是希望能夠到可以幫助最多人的地方。