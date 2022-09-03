我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

教師緊缺 費城補上700名教師 仍缺額3%

編譯洪毅／綜合報導
費城學區總監華林頓日前透露，學區已為即將到來的新學期增聘700名教師，儘管依然無法完全補足全市的教師缺額。(CBS電視台截圖)
費城學區總監華林頓日前透露，學區已為即將到來的新學期增聘700名教師，儘管依然無法完全補足全市的教師缺額。(CBS電視台截圖)

教師人力緊缺是遍及全國的問題，在賓州費城也不例外；費城學區總監華林頓(Tony B. Watlington Sr.)日前透露，學區已為即將到來的新學期增聘700名教師，儘管依然無法完全補足全市的教師缺額。

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，華林頓在Zoom上的定期會議中提到，今年費城學區將有700名新老師加入，這些新老師有些是初出茅廬的教育工作者，也有一些是來自其他地方的老手。

學區董事會主席威克森(Joyce Wilkerson)則說，人力緊缺的問題讓他們緊張了一整年，現在看到那麼多新血加入，願意幫助費城的孩子們，讓他感到甚為開心。

華林頓還在會議上對新老師們說，他很清楚這700名老師現在是「到任何地方都找得到工作的狀態」，他也不會否認，一些新老師可能初到此地後不久，就會萌生退意。

因此華林頓說，不會認為這些老師加入學區是「理所當然的事情」，應當營造出讓老師們感到愉快的職場氛圍，才能讓他們長期待在這裡。

儘管將有700名新血加入，但是費城學區目前依然處於教師人力緊缺狀態，缺額率約達3%；費城學區學生數約11萬4000人，需要的教師人力在9000名以上。

最直接造成全國教師人力緊缺的因素，是因為新冠疫情造成的巨大壓力而導致的出走潮；華林頓就說，希望老師們能夠組織社交網絡，讓大家能夠有個分享、傾訴、求助的地方，以度過遭逢艱難的時刻。

華林頓還說，他自己希望像6月離休的前任總監海特(William R. Hite Jr.)那樣，能夠堅守崗位10年，甚至超越他的紀錄。

這些新老師中，山姆(Russell Sams)因妻子的工作緣故而搬來此城，他說他可以選擇郊區或私立學校授課，但是基於教學熱忱重於薪資的理念，他還是希望能夠到可以幫助最多人的地方。

費城 學區 疫情

上一則

中華文化服務中心 義診日多項免費服務

下一則

新州解禁 允許外送平台送酒到府

延伸閱讀

巴沙迪那學區 小學校長種族言論停職

巴沙迪那學區 小學校長種族言論停職
費城安良工商會 中秋團圓聚會

費城安良工商會 中秋團圓聚會
拜登費城演說 痛批川普鼓吹獨裁 讓美國倒退

拜登費城演說 痛批川普鼓吹獨裁 讓美國倒退
費城租金漲不停 中位月租1879元創新高

費城租金漲不停 中位月租1879元創新高
旅遊／費城 訪洛基雕像

旅遊／費城 訪洛基雕像
費城會計年度結算 結餘4.9億

費城會計年度結算 結餘4.9億

熱門新聞

麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
杜克大學位居2023年全美最佳大學的第8名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排名第8

2022-09-02 11:25
在新州餐飲業10大價格上漲驚人的食材中，雞肉高居首位，漲幅達300%。(Getty Images)

雞肉飆3倍、麵粉漲115%… 新州食材大漲 餐飲業吃不消

2022-08-30 15:35
梅忠和(David Fong)(左)、梅仲仁(Edward Fong)父子經營David Fong's中餐館64年後，於31日熄燈。(記者陳曼玲／攝影)

明州64年中餐館David Fong's熄燈 仍續回饋社區

2022-09-01 12:05
米德爾頓姊妹在疫情期間失業，但因此創立大華府首家螃蟹外送公司，如今服務擴展到全國，並開設首家實體餐廳。（米德爾頓姊妹提供）

因疫得福 馬州姊妹外送螃蟹走紅 首家實體餐廳將開張

2022-08-27 02:14
芝大中國留學生李子堯因腦出血而緊急送醫(示意圖)，至今仍在加護病房。(芝大醫學中心臉書截圖)

芝大中國留學生腦出血 眾議員協助家人拿簽證來美

2022-08-30 11:22

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀