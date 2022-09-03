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中國盲人鋼琴家劉浩 來美深造 就讀皮博迪音樂學院

記者劉偉／新澤西州報導
新澤西華人聯合總會主席林潔輝(左)鼓勵劉浩再接再厲，開創新的藝術人生旅程。(康佳芹提供)
新澤西華人聯合總會主席林潔輝(左)鼓勵劉浩再接再厲，開創新的藝術人生旅程。(康佳芹提供)

中國知名的盲人青年鋼琴家劉浩，日前如願以償到約翰·霍普金斯大學皮博迪音樂學院(Peabody institute of The Johns Hopkins University)深造，將由該學院鋼琴系主任、鋼琴大師施塔爾曼(Alexander Shtarkman)親自指導授課。

除皮博迪音樂學院外，劉浩也分別收到曼哈頓音樂學院(Manhattan School of Music)和克利夫蘭音樂學院(Cleveland Institute of Music)的錄取通知書。

劉浩2001年生於內蒙古赤峰市，出生不久即失明，自幼顯露音樂天分，七歲時學習鋼琴。他曾獲全國校園明星器樂大賽一等獎、舒曼國際青少年鋼琴大賽北京賽區一等獎、李斯特國際青少年鋼琴大賽中國賽區金獎等，還前往奧地利與維也納海頓交響樂團合作演奏莫扎特協奏曲，並獲頒旨在鼓勵在災難中奮進的傑出人士的「塔拉金像獎」，成為該獎設立以來最年輕的獲獎者。

中國有兩部勵志電影「彈鋼琴的盲童」和「追夢」，均由劉浩學琴的故事改編而成，其中「彈鋼琴的盲童」由劉浩本人出演。

劉浩在前往學校報到前，由母親康佳芹陪同，前往向支持他的新澤西華人聯合總會主席林潔輝、嚴欣鎧夫婦致謝。林潔輝表示，孩子心想事成就是對關心他的人最好的回報，並鼓勵他繼續努力，成為一名讓中國人驕傲的鋼琴家。

劉浩說，能和全世界的優秀學生在一起學習是他的榮幸。他對新的開始充滿期待。

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