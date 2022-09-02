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澤西市補助中低收入首購族 9月開放申請抽籤

編譯周芳苑／綜合報導
澤西市市長佛洛普表示，「黃金社區擁屋計畫」是讓市民取得這座城市房屋所有權的絕佳機會。(Getty Images)
澤西市市長佛洛普表示，「黃金社區擁屋計畫」是讓市民取得這座城市房屋所有權的絕佳機會。(Getty Images)

在租金飛漲的情況下，新澤西州澤西市(Jersey City)政府推出「黃金社區擁屋計畫」(Golden Neighborhood Home Ownership Program, 簡稱GNHP)，針對中低收入的首次購屋者提供資金補助。

這項計畫於本月1日開始接受線上預先申請，適用對象是在澤西市內買房的中低收入市民，將提供10%頭期款補助以及1萬元過戶費用，補助總額最高15萬元。

這項補助計畫有明確的申請人年收入規定。個人申請者年收入必須介於 4萬8300至6萬4350元，五口之家年收入須介於7萬4450至9萬9300元。

GNHP補助是贈款、而非貸款， 但是如果受補助購屋者在規定的五年期限屆滿前搬家、賣房或拖欠房貸，補助款將變成貸款，須依時間表還款。

澤西市市長佛洛普(Steve Fulop)表示，這是讓市民取得這座城市房屋所有權的絕佳機會，目標是打造並維持可負擔住房，並且幫助不靠外力難有自己住房的居民實現買房願望。

預先申請自即日起至11月1日止，經初步篩選合格的澤西市居民將參加抽籤；這項補助計畫也對至少過去三年內未擁有住房的人開放。

澤西市社區發展處(Division of Community Development，DCD) 主任安德森(Deja Anderson)說，為市民創造累積世代財富的機會同時，希望保持社區完整。

澤西市社區發展處將於10月5日與銀行業者合辦房貸博覽會，提供首次購屋者房貸相關方案，這些方案可與市府補助計畫合併使用；博覽會時間是下午3點至8點，地點在4 Jackson Square的Holloway Board Room 。

抽中補助的民眾還需要完成聯邦住房和城市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development) 認證供應商所提供的房貸諮詢。

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