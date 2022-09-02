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媽媽聯誼會捐款2萬元 助海地建校

新澤西州訊
Complexe Educatif Men Nan Men職業學校的電腦課。(媽媽聯誼會提供)
Complexe Educatif Men Nan Men職業學校的電腦課。(媽媽聯誼會提供)

媽媽聯誼會日前捐款2萬元給在新澤西州註冊，於海地設有服務基地的非營利組織「和平基金會」(Foundation For Peace，簡稱FFP)，支援該會在海地捐建的Complexe Educatif Men Nan Men職業學校和一所接收孤兒與貧困兒童的Haiti Center For Inclusive Education小學。

Complexe Educatif Men Nan Men是2010年海地大地震後，已在海地扶貧多年的FFP，全力投入救災之際，應海地政府的要求，在該地援建的一所職業學校，幫助年輕人學得一技之長。

12年來，FFP邊募款邊建校，在校舍建到毛胚房的階段就應500多名青少年的要求，先開設由普林斯頓大學退休教授前往支教的英語與西班牙語課程。FFP的主任Ken Culver特別提到，媽媽聯誼會捐的30部全新手提電腦，幫助職業學校開設的電腦課，一直是學生最愛的課程。

聯誼會的志工張霓幫每部電腦輸入各種職業培訓軟體，讓這些學生獲得實質幫助；2020年疫情在海地爆發後，職業學校的老師和學生主動展開防疫救助工作，為周邊村民縫製口罩，發放食用油與乾糧和消毒水，用實際行動回饋社會。

願支持媽媽聯誼會幫助海地者，可電(609)655-4742，電郵：[email protected] ，網頁：njumca.org。

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