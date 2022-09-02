共和黨人改挺夏皮羅 馬垂諾選情告急

賓州州長民主黨候選人夏皮羅。(美聯社)

自5月17日取得賓州 州長共和黨 候選人資格後，馬垂諾(Doug Mastriano)似乎正面臨黨內的「倒戈潮」，愈來愈多的共和黨大老表態支持民主黨籍候選人夏皮羅(Josh Shapiro)，使馬垂諾選情告急，年底的期中選舉可能流失部分淡紅的選民，可能讓共和黨無法讓賓州「變色」。

賓州共和黨人「反馬垂諾」的原因與他和川普 走太近有關，時至今日仍在附和川普的「選舉被竊論」，且針對多元性別(LGBTQ+)、移民、墮胎等問題又立場極端，例如他認為「所有墮胎均非法，沒有例外」，使幾乎所有中間偏紅的選民寧願選擇夏皮羅。

2005年至2009年曾任布希總統國土安全部長的切爾托夫(Michael Chertoff)更是批評馬垂諾所說的每個字都是謊言，因此他支持夏皮羅；切爾托夫說：「馬垂諾一直在撒謊，甚至還參加去年的國會山莊暴亂事件，他若當選將為美國的法治價值帶來嚴重威脅。」

馬垂諾的極端右翼思想不只自家中立派看不下去，連曾任川普白宮助理顧問的史瓦茲(James Schultz)都看不下去；史瓦茲29日在「費城雜誌」(Philadelphia Magazine)投稿，指馬垂諾無法獲得共和黨人同心支持；他說：「馬垂諾說的話、做的事不能代表所有賓州共和黨人，從現在共和黨州長協會(Republican Governors Association)都沒有表態支持他，就可以解釋為什麼愈來愈多賓州共和黨人轉而支持夏皮羅。」

與此同時，「Republicans 4 Shapiro」與「The Republican Accountability PAC」等兩個共和黨經營的政治行動委員會也正在募款，準備拍攝「反馬垂諾，並把票投給夏皮羅」的競選廣告；Republicans 4 Shapiro負責人、前州眾議會共和黨議員格林伍德(Jim Greenwood)說：「馬垂諾是個與賓州絕大多數人脫節的極端危險人物。」