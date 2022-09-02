新州最大學區 新學年繼續執行口罩令

新學年開始時，新州最大學區紐瓦克的公立學校仍將繼續執行口罩令。(美聯社)

下周新學年開始時，新州 最大學區 紐瓦克的公立學校仍將繼續執行口罩 令，而不會像其他學區取消對師生的戴口罩要求；紐瓦克學區發言人強調，9月6日開課後，全學區3萬8000名學生和6000名教職員都要繼續遵守口罩令。

疫情期間紐瓦克學區的學生返校後，一直都要戴口罩，今年夏天的暑期班也不例外。

口罩令得到紐瓦克教師工會的支持，但工會主席表示，部分教職員感到不滿。

紐瓦克是新州唯一的學區，2021至2022學年期間始終要求室內戴口罩，其他學區的口罩令或成為選項，或在6月課程結束後因為感染率降低而放寬。

新學年開始之際，尚不清楚其他學區是否準備重新執行口罩令，但州府已不再追查各學區是否遵守。

自新州3月7日取消學校和日托機構的口罩令以來，全州近600個公立學校的學區可自行決定是取消還是繼續維持。與此同時，學生、教師和家長對口罩令的改變看法不一。

口罩令過去兩年半在全州引起激烈辯論，部分學區去年春天由於疫情升高而臨時恢復，而在不要求戴口罩的學區，師生若認為有需要仍可以戴。

在新州25個最大學區之一的貝玉恩(Bayonne)學區，本周返校的學生對戴口罩作為選項的政策持不同態度，部分人支持回歸正常，但其他人認為不妥，一個九年級的學生說，不戴口罩危害健康。

帕特森(Paterson)學區戴口罩也是選項，學區發言人說：「我們將根據市、州和聯邦的防疫指南，繼續監視本地疫情的進展，如果需要將恢復口罩令，以保證師生的安全。」

根據州府的新規定，沒有接種疫苗的教師已不再要求每周做檢測。

州衛生部門8月29日報告全周確診1014人，死亡兩人。29日的七天平均確診人數為1705人，比一周前下降4%，比一個月前下降40%。